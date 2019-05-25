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/Общество

"Мама, ты умрешь?" Соколова раскрыла жуткие детали о борьбе с раком

2.4тЧитать материал на украинском

У журналистки Янины Соколовой, которая поборола рак, не сразу смогли диагностировать болезнь.

В интервью ТСН она рассказала, что впервые ощутила проблемы со здоровьем в конце минувшего лета, но подумала, что просто "заработалась".

Затем Соколова обратилась к врачам, но ей поставили неправильный диагноз, провели "мини-операцию" и прописали гормоны. Рак у нее выявили лишь после второй операции.

"С августа по октябрь мой организм был накормлен гормонами и различными препаратами, которые, грубо говоря, способствовали тому, чтобы развивать эту болезнь", - рассказала журналистка.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Facebook Янины Соколовой

По словам Соколовой, тяжелее всего было признаться о болезни своим близким. Ее 8-летний сын знал, что такое рак, который был у его дедушки. "Так ты тоже умрешь?" - спросил он у мамы. Но она ответила, что у нее "нет таких планов".

Журналистка рассказала, что прошла несколько курсов химиотерапии, также пришлось избавиться от нескольких органов. При этом детали диагноза она решила не раскрывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова также рассказала о жутких стереотипах об этой болезни в украинском обществе, с которыми лично была вынуждена столкнуться.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
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0
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Яка сильна та відважна жінка! От такого б нам президента!!!!
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1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Гавриш Лариса, Ты тоже любишь матюкаться??вместе на Тверской стояли?
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Юг Руси
Юг Руси
" ... пришлось избавиться от нескольких органов" - в том числе, от головного мозга! Жаль, что не подохла, собака бешеная
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Иванов Петр
Иванов Петр
Юг Руси, не мозг у неё остался, но очень пострадал🤕
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