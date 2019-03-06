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Максим Мирович
Максим Мирович
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Как на самом деле жил Сталин: фото

64.6т

5 марта 1953 года, 66 лет назад умер Сталин, и в эти дни мне хотелось бы развенчать ещё один миф о нём. Сталинистами разных мастей, любителями СССР а таже читателями книг про попаданцев всячески тиражируется и пестуется миф о том, якобы Сталин был "бессребренником" и нищим идеалистом. Мол, жил в бедности, думал постоянно о народе, и осталась от него в итоге хрен да трубка. Еще часто добавляют, что у Сталина не было никаких счетов в банках, и в целом он жил очень аскетично.

На вопрос — а зачем, собственно, какие-то счета в банке человеку, в чьей безраздельной диктаторской власти находится вся страна, и который одним росчерком пера может заиметь всё, что угодно — от свежей клубники в январе до прима-балерины в своей спальне — обычно отвечают, что это всё фигня, Сталин был бедным, не чета мол современным олигархам. Или начинают вскрикивать что-то про фашистов и бендер, которые хотят опорочить имя Великого Вождя, пишет Максим Мирович в Facebook.

"Он вам не Коба" — вот как можно было назвать этот пост, потому что в нём мы посмотрим на то, как выглядела всего лишь одна из дач Сталина, в которой "вождь и учитель" любил бывать несколько месяцев в году. Этот дом был построен в 1947 году в одном из живописных мест солнечной Абхазии за счет средств обычных советских людей.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как на самом деле жил Сталин.

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Детство великого языковеда и диетолога.

Для начала несколько слов о том, что предшествовало той роскоши, в которой начал жить товарищ Сталин в те годы, когда наконец-то дорвался до власти. Сосо Джугашвили родился и вырос в бедной грузинской семье в городе Гори, в семье сапожника-пропойцы, которого в итоге убили в пьяной драке. Уж не знаю, что там рассказывали в СССР до 1956 года про "правильное революционное происхождение Вождя и учителя", но на самом деле всё было именно так.

Жила семья бедно, и вот как выглядел интерьер их дома:

Позже из дома, где в детстве жил Сталин, сделали место настоящего религиозного поклонения, окружив дом семьи Сталина стенами наподобие храма, куда нужно было заходить с религиозным трепетом и поклоняться жилью "Великого Вождя и Учителя". По замыслу создателей "храма коммунизма", стены вокруг старого домика должны были контрастировать с убогой лачугой из детства Сталина и символизировать "новую жизнь советского народа", однако на деле вся страна после 1917 года погрузилась в ещё большую нищету, а "новую жизнь" получил лишь сам Сталин и небольшая горстка его приближенных.

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Что произошло после 1917 года?

Как верно писал Бертран Рассел и другие исследователи коммунизма, после "революции" в России толком ничего не поменялось — чекисты и партийная верхушка стала новой элитой, которая жила очень хорошо, а обычный народ погрузился в ещё большую нищету и бесправие, чем в царские времена. Людям рассказывали сказки о том, что их "освободили от гнета", хотя на самом деле рабочие и крестьяне попали в еще большую кабалу (отсутствие паспортов и профсоюзов, настоящее рабство), при этом партийная верхушка жила совсем не по "стандартам советского человека".

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Очень хорошо жил и сам товарищ Сталин. На публике он косил под такого простачка в застиранном френче, хотя по сути был самым настоящим "олигархом и буржуем" тех лет, имея собственные дворцы, лимузины и роты охраны. Сталинисты часто говорят, что у него ничего этого не было в личной собственности, но по сути это ничего не меняет — товарищ Сталин всем этим безраздельно пользовался, строил по собственному желанию новые дворцы и жил в них, когда хотел.

Разумеется, в советской прессе тех лет не публиковалось ни слова о том, в каких условиях на самом деле живет товарищ Сталин — было принято поддерживать миф о том, что вождь "разделяет с народом его тяготы и лишения". Максимум могли показать какой-нибудь уголок рабочего кабинета Сталина, но о том, на какиз участках находятся его дома, сколько в них комнат и сколько сотен человек обслуживает "красного короля" — знали очень немногие.

В следующем разделе я расскажу вам лишь про одну дачу товарища Сталина, которая была построена в 1947 году в Абхазии по его личному заказу и на деньги простых советских граждан.

Одна из восемнадцати дач олигарха Сталина.

Итак, давайте посмотрим на дачу. Начнём, пожалуй, с внешнего вида дома, он был построен в 1947 году, когда вся страна "поднималась из руин разрушительной войны" — как часто любят вскрикивать фанаты СССР, рассказывая о послевоенной нищете. Наверное, мудрый вождь и учитель, а также по совместительству великий учёный и философ разделял со своим народом все тяготы послевоенных лет? Ну то есть построил себе такую же дачку, какую разрешали в СССР "простым смертным" — дощатый домик размером 4x6, на плохоньком ленточном фундаменте и без печки (которая считалась на даче "буржуйской роскошью")? Совсем нет, себя Иосиф Виссарионович не обделил — его дача представляла собой капитальный коттедж, построенный из кирпича и украшенный лепниной.

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Зайдём внутрь. Сразу за тройными стеклянными дверями начинается просторный коридор, пол которого выложен штучным паркетом. Стены и потолок украшены лепниной, освезают коридор нескольок бронзовых бра на стенах. По обе стороры коридора можно увидеть двери в многочисленные комнаты. Согласитесь, это мало похоже на классическую советскую "дачу" — больше похоже на загородный филиал дворца.

Зона отдыха в коридоре, с диванчиком и двумя креслами. Обратите внимание на стену позади мебели — она не покрашена и не поклеена обоями, а отделана панелями из каких-то дорогих пород дерева. Даже в трудные послевоенны годы Вождь считал ниже собственного достоинства иметь на даче крашеные стены.

Может быть, во всех комнатах этого огромного дома жили дети-беспризорники, а сам товарищ Стали, думая о народе, ютился в маленькой комнатушке на чердаке? Нет, себя товарищ Сталин не обделял — в доме было множетсво спален, рабочих кабинетов и гостиных для встреч и просто для того, чтобы проводить там время. Вот так выглядела одна из спален:

А вот ещё одна, побольше и с более сложным рисунком лепнины. В комнате много окон, есть выход на террасу и потолки высотой метра четыре. Как, у вас нету такой спальни на даче? Вы никогда не жили при настоящем коммунизме!

Ещё одна спальня. Здесь внутренняя отделка попроще — на стенах вместо деревянных панелей наклеены обои. Видимо, в этой комнате товарищ Сталин ночевал тогда, когда хотел ощутить все тяготы и невзгоды жизни простого народа.

И ещё одна спальня, с мебелью попроще. Возможно, это было что-то вроде комнаты для гостей.

Длинный коридор внутри здания — видимо, он разделял жилую и официальную часть дома — которая предназначалась для приёма гостей и всяких там светских раутов.

Столовая для официальных обедов, думаю что в доме были еще комнаты для обычных ужинов/завтраков в неофициальной обстановке.

Один из рабочих кабинетов "специалиста по языкознанию и биологии":

Комната с роялем.

А вот тут товарищ Сталин отдыхал, играя в бильярд — так ему лучше думалось о послевоенных тяготах несчастного народа.

Одна из гостиных, с выходом на улицу.

Сам участок, на котором стояла дача товарища Сталина, был чуть побольше стандартных советских "шести соток" и выглядел вот так. Ну повезло человеку пожить при коммунизме, в общем.

Лучшее в мире мороженое. Вместо эпилога.

Дача, построенная в 1947 году в Абхазии, была у товарища Сталина далеко не единственной — был,например, ещё вот такой "скромный дачный домик", построенный на Черном море в 1930-х, а также еще 16 дач, не считая этих двух.

В общем, как видите, Сталин был никем иным, как самым настоящим олигархом XX века, а все разговоры о "бедном и нищем коммунисте, думающем о народе" — были простой выдумкой советской пропаганды. Немного победнее, но тоже очень жирно, жили и его приближенные — они имели слуг, любую еду, современные автомобили и многокомнатные квартиры. И да, они и их наследники сейчас очень тоскуют по СССР.

Для них это была великая и богатая страна с лучшим в мире мороженым.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

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Максим МировичМаксим Мирович
Персона
Иосиф Сталин
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Источник:Facebook Максима Мировича
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Крым Андрей
Крым Андрей
А меня всё время интересует вопрос, за что скаклоиды так ненавидят Сталина? За жесткость управления? За политзаключенных? Странно слышать это от стада, главным лозунгом которого "Врагов Украины на гилляку" даже если эти "враги" - просто сограждане,несогласные с их мировоззрением. Так значит и они не против репрессий. За депортации? Странно слышать это от стада, визжащего, что "предателей - крымчан выселим в Россию". Значит и за депортацию. За голодомор? Так они выскакали себе страну, где пенсионер не в состоянии заплатить жкх, доктор-смерть усердно трудится над уменьшением поголовья аборигенов, а смертность в стране превысила рождаемость уже в 2 раза. За пропаганду и отсутствие свободы? Так пропаганда в Украине сейчас звучит из каждого утюга, а свободу можно увидеть невооруженныи взглядом, по посадкам и травле спецслужбами журналистов и несогласных, а теперь щемят даже тех, кто осмеливается задать вопрос президенту на улице. Основной посыл - Кто не с нами, тот против нас. Значит и свобода им не нужна. Остаётся только то, что он строил страну. Видимо это и есть причина.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Крым Андрей, я вам отвечу, за смерть от голода почти всей моей родни 43 человека. 17 детей школьного возраста, 11 сестёр моей бабки по матери после окончания 8го класса. Почти поколение уничтожено, за это! За деда в тайге за то что корову не отдавал на убой, которая кормила 6 детей,- моей матери сестёр. Умерли они от голода, мать чудом выжила.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Разница между двумя представителями банд сралином и путлером только одна: у сралина не было $260млрд. В западных офшорах и банках....
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6
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Крым Андрей
Крым Андрей
Куреза Александр, а чего же до сих пор запад не отобрал деньги у кровавого террана?
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Икол Вадик
Икол Вадик
Читаю комменты и аху...аю любой кто оправдывает Иосифа, оправдывает хозяина... Которому все похер... Рабские оправдания
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7
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