Так, друзья, сегодня будет пост на одну весьма интересную тему — о тех вещах, которые у СССР получалось делать хорошо.

Как пишут в комментах к моим постам любители СССР — "ну ведь так не бывает, должно же быть и что-то хорошее! Есть же и какие-то вещи, которые и у СССР получалось делать хорошо!" Да, такие вещи действительно есть, но назвать их "хорошими" я не могу — потому что хорошие вещи и делать хорошо это несколько разноые понятия.

У СССР достаточно неплохо получалось разводить пропаганду и демагогию, наращивать военный потенциал и поддерживать всякие антидемократические режимы — вот это у большевиков получалось действительно хорошо, ну а со всем остальным были вопросы.

Итак, в сегодняшнем посте — обсуждаем те вещи, которые хорошо получалось делать у СССР, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

1. Демагогия и пропаганда.

Собственно, наверное это одно из немногих, что получалось у СССР действительно хорошо. Демагогия и пропаганда была тотальной — помимо Нового года, все государственные праздники были исключительно советскими (8 марта, 23 февраля, 7 ноября и т.д.), и даже Новый год был советизированным вариантом дореволюционного Рождества с его ёлкой, подарками и Дедом Морозом (св. Николаем). Людей начинали обрабатывать пропагандой уже с самого раннего детства.

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Все "новости" в СССР подавались в исключительно пропагандистском ключе, с уже предустановленной точкой зрения. Если вспыхивало восстание в какой-нибудь коммунистической стране, то мятежников называли "фашиствующими молодчиками", "хулиганскими элементами" и "наймитами западных разведок", а если точно такой же бунт был в какой-то другой стране и был хотя бы частично просоветским — то мятежников называли "борцами за свободу" и "голосом восставшего народа". А вооруженное сопротивление властям той или иной страны называли то "героическими партизанами", то "отъявленными бандитами" — чтобы у советского слушателя уже заранее выработалось собственное мнение.

Кстати, к восьмидесятым годам тотальная пропаганда начала давать сбои — неплохо образованной интеллигенции, которая слушала западные радиопередачи и читала самиздат, ну никак нельзя было навязать мысль, что "борцы с американизмом" во Вьетнаме — это "героические партизаны", а "борцы с советизмом" в Афганистане — это "банды душманов", люди хорошо понимали, что им навязывают точку зрения советских властей.

2. Армия и военная техника.

Колоссальную долю своего бюджета СССР тратил на военно-промышленный комплекс — и наверное, это то немногое, что в СССР было более-менее приемлемого количества и неплохого качества. Впрочем, к войне в Афганистане СССР был совершенно не готов — сотни советских танков были бесполезны в гористой местности (моджахеды абсолютно спокойной жгли их ракетами с горных вершин), а простые солдаты были вынуждены самостоятельно шить себе разгрузки из советских плавательных жилетов.

Тут ещё надо сказать о том, что на советскую армию и все эти танки в буквальном смысле слова пахала вся страна — в СССР существовали сотни заводов "двойного назначения", в которых официально делались какие-нибудь магнитофоны, советские электрогитары или счетчики, а неофициально — какие-нибудь танковые прицелы и эхолокацию для подводных лодок. Многие из тех, кто работал на этих заводах во времена СССР, сейчас являются главными воздыхателями в стиле "какую страну просрали".

3. Конфликты в мире.

Не секрет, что СССР практически всё своё существование поддерживал мятежников во всеразличных заморских Брухтаниях – причём делал это, особо не разбираясь в том, кому он шлёт деньги и оружие. Единственным условием для получения поддержки от СССР было громко ругать Америку, капитализм и обещать в какой-нибудь отдалённой перспективе начать строить коммунизм.

Деньги и автоматы шли в страны Азии, Южной Америки и Африки — в последней часто в буквальном смысле слова могли идти какому-нибудь вчерашнему людоеду, ныне объявившего себя "социалистическим императором" — таким был, например, Бокасса. В СССР знали, что Бокасса ест своих политических оппонентов, для чего держит в саду огромный холодильник, но закрывали на это глаза, а Брежнев целовался с ним в людоедские десна.

Это "советской поддержки" всяких антидемократических банд ощущается и сегодня — Африка наводнена советскими автоматами Калашникова и прочим вооружением. Впрочем, постепенно мир и спокойствие приходят и туда.

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4. Нищета и безысходность.

Когда СССР присоединял к себе или подминал под своё влияние какую-либо страну, в ней всё происходили по одному и тому же неизменному сценарию — страну в несметном количестве наводняли солдаты и советская бюрократия, всех несогласных, а также просто свободных и независимых заставляли замолчать, расстреливали либо вывозили, после чего страна превращалась в тихое болото, напоминающее детсадовскую группу, дети в которой были избиты воспитателем и сейчас угрюмо гуляют по кругу.

Нет ни одного примера успешной страны, которая хоть как-то расцвела бы под советским влиянием — все страны превращались в закрытые и нищие "режимные объекты", откуда не выпускали население, с разной степенью диктатуры внутри (в зависимости от культурных особенностей народа) — от достаточно мягкой диктатуры в советской Румынии до ультраортодоксальной диктатуры в Северной Корее.

Сейчас от СССР и советских режимов в других странах не осталось и следа — даже последняя советская диктатура в Северной Корее сейчас претерпевает коренные изменения.

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5. Балет, хоккей, Муслим Магомаев.

Собственно, то немногое, что было не стыдно показать на международной арене. Но это какая-то слишком дорогая плата за всё остальное.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Есть ещё какие-то вещи, которые у СССР получалось делать хорошо?

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