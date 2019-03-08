Так, друзья — сегодня будет пост про 8 марта, который под названием "Международный женский день" отмечается во многих пост-советских странах. Хотя сам праздник появился задолго до создания СССР и возник вообще на другом континенте — молодое советское государство быстро подхватило его на свои знамёна и сделало ещё одним инструментом советской пропаганды.

Что интересно — как и во всём остальном в СССР, в праздновании 8 марта присутствовало типичное советское двоемыслие — когда говорилось одно, а на самом деле происходило совсем другое. На празднике звучало множество лозунгов о невероятно широких правах и возможностях женщин в СССР — хотя в реальности всё было иначе. И что самое смешное — сегодня есть намного больше поводов отмечать советский "Международный женский день", чем это было в СССР, пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о фальшивом советском празднике 8 марта.

Что случилось после Октябрьского переворота.

8 марта начали отмечать в 1908 году в США — в этот день состоялся митинг социал-демократической женской организации с лозунгами о равноправии женщин. Незадолго до Октябрьского переоврота, который произошёл в 1917 году, большевики начали использовать день 8 марта для расшатывания царской власти, устраивая забастовки и демонстрации и под шумок агитируя за советскую власть — мол, только совки смогут дать женщинам полное равноправие, гарантировать их права и свободы и так далее.

После прихода к власти большевики на словах действительно вернули женщинам какие-то там права — в газетах и популярных ликбезовских брошюрах писалось о том, что отныне советская власть уравнивает мужчин и женщин в правах, что мол с "тёмным наследием царизма" покончено и так далее. Однако это всё были простые слова, а также такие законы, которые не требовали от большевиков больших затрат и мало что меняли по сути — например, женщинам упростили процедуру развода, разрешили сохранять девичью фамилию в браке и тому подобное.

Но на деле всё стало даже хуже, чем было до 1917 года. Теперь каждая женщина была обязана работать — под страхом уголовной ответственности "за уклонение". Кроме этого — были уравнены так называемые "мужские" и "женские" спеицальности, и теперь женщин могли отправлять на физически тяжелые и опасные работы — укладку шпал, рытьё траншей, работы на опасных производствах и так далее.

Доля женщины в СССР.

А теперь давайте посмотрим, как в целом жилось женщинам в СССР. При великом мелиораторе и языковеде (в 1935 году) в СССР перестали выпускать контрацептивы — считалось, что женщина не вправе контролировать рожадемость. По этой же причине в 1936 году запретили аборты — их начали делать подпольно, с огромными рисками. Ещё в том же 1936 году фактически запретили свободные браки, а также сильно усложнили процесс развода — вот вам и советские "права женщин".

Также в сороковые годы существовало раздельное обучение мальчиков и девочек — считалось, что из мальчиков надо отдельно готовить "воинов и труженников тыла", а из девочек — "матерей и воспитательниц". О личности речь не шла вообще. Фактически, женщин загнали назад в стойло, намного худшее, чем при царизме — материнство теперь вменялось в качестве "социалистической обязанности", в дополнение к которой женщина ещё и обязана была пахать на каком-нибудь заводе или в конторе, чтобы не считаться "тунеядкой" — именно так совковая конституция трактовала понятие "право на труд".

В пост-сталинском СССР женщинам стало немного проще — с средины пятидесятых годов образование вновь стало смешанным, аборты снова разрешили, в 1967 году ввели понятие "алименты", в 1968-м — оплачиваемые отпуска по беременности и родам, но нормальных декретных отусков не существовало фактически до самого конца СССР — ребёнка отбирали в ясли (где дети лежали в записянных пелёнках и круглосуточно кричали без матери), а женщин выгоняли на работу.

И самое важное — все годы существования СССР пропагандировался образ рабочей матери.С точки зрения совкового государства идеальный образ советской женщины был таким — работает на полный рабочий день, занимается домашними делами, обслуживает, и всячески ублажает мужа, готовит затвраки, обеды из трёх блюд и горячие ужины, решает все вопросы с детьми, обстирывает всю семью, возит ребёнка на общественном транспорте в чудесные советские поликлиники и убирает в квартире.

Вот в этом и заключалось то самое советское двоемыслие, которое Оруэлл описал фразой "свобода это рабство". В СССР много говорили о правах женщин, но на самом деле это была лишь рабская, несвободная модель, где у женщины были лишь одни обязанности, и очень мало прав. Немудрено, что после такого "освобождения" советские женщины плохо выглядели и очень быстро старели.

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Фальшивое 8 марта. Настоящее освобождение.

Итак, что мы имеем в итоге в плане отношения к женщинам в СССР и какой-то там их "свободы"? Вот что получается по фактам:

1. Никакого "равенства женщины в государстве" по факту не существовало. То, что женщине разрешали теперь махать кайлом и совковой лопатой на стройках социализма означает лишь некую небольшую вилку выбора в принудительном, неправовом законе об обязательной работе — иди работай в контору или копай лопатой, а то посадим.

2. Никакого "равенства женщины в семье" не существовало тоже — женщине отводилась роль домохозяйки, и если до революции она могла заниматься только этим и ничем иным, то в СССР она была обязана ещё и где-то впахивать на государство. При этом по умолчанию считалось нормальным, когда женщина тянет на себе всё домашнее хозяйство — мужчине заниматься этим было как бы "неприлично".

3. Всю государственную политику в СССР определяли мужчины, женщинам за редким исключением отводились какие-то внутренние, маловажные вопросы, вроде курирования министерства культуры (Фурцева), а так в основном правили деды-долгожители, напоминающие струльдбругов из романа Свифта. Власть престарелого Политбюро была заметна практически во всех сферах жизни — начиная с конспирологической идеологической накачки и заканчивая отсутствием в продаже средств женской гигиены.

4. Повсеместно процветал бытовой сексизм — при всём декларировании "равенства", женщина считалась в целом глупее мужчины, которую можно в случае чего и поколотить — это называлось "научить уму-разуму". Поговорочки вроде "бьёт — значит любит" пользовались в СССР популярностью и считались примером нормальных отношений и в принципе поддерживались и обществом, и масскультом. Также всячески пропагандировалась идея "неполноценности" женщины без мужчины — в любимом многими поколениями совковом фильме "Москва слезам не верит" сильная и успешная женщина всё равно показана какой-то "недоделанной", если в её доме не пахнет мужскими штанами.

В общем, в СССР 8 марта был таким же фальшивым праздником, как и "День Октябрьской революции", который отмечали как "день освобождения" — по факту получили не освобождение, а только ещё худшее рабство. А настоящее освобождение женщин пришло только с концом СССР — теперь им никто не указывал, как себя вести, сколько детей рожать, с кем жить и на какую работу ходить.

И как бы парадоксально это ни прозвучало — сегодня есть намного больше поводов отмечать советский "Международный женский день" — просто потому, что у женщин сейчас намного больше свободы.

Такие дела.

А вы отмечаете 8 марта?

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

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