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Максим Мирович
Максим Мирович
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8 марта. Фальшивый праздник в СССР

15т

Так, друзья — сегодня будет пост про 8 марта, который под названием "Международный женский день" отмечается во многих пост-советских странах. Хотя сам праздник появился задолго до создания СССР и возник вообще на другом континенте — молодое советское государство быстро подхватило его на свои знамёна и сделало ещё одним инструментом советской пропаганды.

Что интересно — как и во всём остальном в СССР, в праздновании 8 марта присутствовало типичное советское двоемыслие — когда говорилось одно, а на самом деле происходило совсем другое. На празднике звучало множество лозунгов о невероятно широких правах и возможностях женщин в СССР — хотя в реальности всё было иначе. И что самое смешное — сегодня есть намного больше поводов отмечать советский "Международный женский день", чем это было в СССР, пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о фальшивом советском празднике 8 марта.

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Что случилось после Октябрьского переворота.

8 марта начали отмечать в 1908 году в США — в этот день состоялся митинг социал-демократической женской организации с лозунгами о равноправии женщин. Незадолго до Октябрьского переоврота, который произошёл в 1917 году, большевики начали использовать день 8 марта для расшатывания царской власти, устраивая забастовки и демонстрации и под шумок агитируя за советскую власть — мол, только совки смогут дать женщинам полное равноправие, гарантировать их права и свободы и так далее.

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После прихода к власти большевики на словах действительно вернули женщинам какие-то там права — в газетах и популярных ликбезовских брошюрах писалось о том, что отныне советская власть уравнивает мужчин и женщин в правах, что мол с "тёмным наследием царизма" покончено и так далее. Однако это всё были простые слова, а также такие законы, которые не требовали от большевиков больших затрат и мало что меняли по сути — например, женщинам упростили процедуру развода, разрешили сохранять девичью фамилию в браке и тому подобное.

Но на деле всё стало даже хуже, чем было до 1917 года. Теперь каждая женщина была обязана работать — под страхом уголовной ответственности "за уклонение". Кроме этого — были уравнены так называемые "мужские" и "женские" спеицальности, и теперь женщин могли отправлять на физически тяжелые и опасные работы — укладку шпал, рытьё траншей, работы на опасных производствах и так далее.

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Доля женщины в СССР.

А теперь давайте посмотрим, как в целом жилось женщинам в СССР. При великом мелиораторе и языковеде (в 1935 году) в СССР перестали выпускать контрацептивы — считалось, что женщина не вправе контролировать рожадемость. По этой же причине в 1936 году запретили аборты — их начали делать подпольно, с огромными рисками. Ещё в том же 1936 году фактически запретили свободные браки, а также сильно усложнили процесс развода — вот вам и советские "права женщин".

Также в сороковые годы существовало раздельное обучение мальчиков и девочек — считалось, что из мальчиков надо отдельно готовить "воинов и труженников тыла", а из девочек — "матерей и воспитательниц". О личности речь не шла вообще. Фактически, женщин загнали назад в стойло, намного худшее, чем при царизме — материнство теперь вменялось в качестве "социалистической обязанности", в дополнение к которой женщина ещё и обязана была пахать на каком-нибудь заводе или в конторе, чтобы не считаться "тунеядкой" — именно так совковая конституция трактовала понятие "право на труд".

В пост-сталинском СССР женщинам стало немного проще — с средины пятидесятых годов образование вновь стало смешанным, аборты снова разрешили, в 1967 году ввели понятие "алименты", в 1968-м — оплачиваемые отпуска по беременности и родам, но нормальных декретных отусков не существовало фактически до самого конца СССР — ребёнка отбирали в ясли (где дети лежали в записянных пелёнках и круглосуточно кричали без матери), а женщин выгоняли на работу.

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И самое важное — все годы существования СССР пропагандировался образ рабочей матери.С точки зрения совкового государства идеальный образ советской женщины был таким — работает на полный рабочий день, занимается домашними делами, обслуживает, и всячески ублажает мужа, готовит затвраки, обеды из трёх блюд и горячие ужины, решает все вопросы с детьми, обстирывает всю семью, возит ребёнка на общественном транспорте в чудесные советские поликлиники и убирает в квартире.

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Вот в этом и заключалось то самое советское двоемыслие, которое Оруэлл описал фразой "свобода это рабство". В СССР много говорили о правах женщин, но на самом деле это была лишь рабская, несвободная модель, где у женщины были лишь одни обязанности, и очень мало прав. Немудрено, что после такого "освобождения" советские женщины плохо выглядели и очень быстро старели.

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Фальшивое 8 марта. Настоящее освобождение.

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Итак, что мы имеем в итоге в плане отношения к женщинам в СССР и какой-то там их "свободы"? Вот что получается по фактам:

1. Никакого "равенства женщины в государстве" по факту не существовало. То, что женщине разрешали теперь махать кайлом и совковой лопатой на стройках социализма означает лишь некую небольшую вилку выбора в принудительном, неправовом законе об обязательной работе — иди работай в контору или копай лопатой, а то посадим.

2. Никакого "равенства женщины в семье" не существовало тоже — женщине отводилась роль домохозяйки, и если до революции она могла заниматься только этим и ничем иным, то в СССР она была обязана ещё и где-то впахивать на государство. При этом по умолчанию считалось нормальным, когда женщина тянет на себе всё домашнее хозяйство — мужчине заниматься этим было как бы "неприлично".

3. Всю государственную политику в СССР определяли мужчины, женщинам за редким исключением отводились какие-то внутренние, маловажные вопросы, вроде курирования министерства культуры (Фурцева), а так в основном правили деды-долгожители, напоминающие струльдбругов из романа Свифта. Власть престарелого Политбюро была заметна практически во всех сферах жизни — начиная с конспирологической идеологической накачки и заканчивая отсутствием в продаже средств женской гигиены.

4. Повсеместно процветал бытовой сексизм — при всём декларировании "равенства", женщина считалась в целом глупее мужчины, которую можно в случае чего и поколотить — это называлось "научить уму-разуму". Поговорочки вроде "бьёт — значит любит" пользовались в СССР популярностью и считались примером нормальных отношений и в принципе поддерживались и обществом, и масскультом. Также всячески пропагандировалась идея "неполноценности" женщины без мужчины — в любимом многими поколениями совковом фильме "Москва слезам не верит" сильная и успешная женщина всё равно показана какой-то "недоделанной", если в её доме не пахнет мужскими штанами.

В общем, в СССР 8 марта был таким же фальшивым праздником, как и "День Октябрьской революции", который отмечали как "день освобождения" — по факту получили не освобождение, а только ещё худшее рабство. А настоящее освобождение женщин пришло только с концом СССР — теперь им никто не указывал, как себя вести, сколько детей рожать, с кем жить и на какую работу ходить.

И как бы парадоксально это ни прозвучало — сегодня есть намного больше поводов отмечать советский "Международный женский день" — просто потому, что у женщин сейчас намного больше свободы.

Такие дела.

А вы отмечаете 8 марта?

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Максим МировичМаксим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник:Facebook максима Мировича
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ну и ?а ты полудурок не знаешь ,что буквально не давно ,обратно была принята типо поправка.что женщины могут менять шпалы и хуярить щебенку лопатой ?а до того был запрет на использование женского труда на таких работах ,а вот по итогам гныдности оказалось ,что это дискриминация ,короче как обычно иди нахуй ,будешь рассказывать эти басни малолеткам ,щеня ебучее .
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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
Обычно мне нравятся статьи, которые обливают совок, но здесь большая часть - явная брехня. Правда: отсутствие необходимых средств гигиены для женщин и детей, обязанность на труд, а вот остальное Брехня: неравное положение женщин (иностранные спецы, когда приезжали, то удивлялись обилию женщин на руководящих постах и на постах высших технических специалистов), так что делать карьеру женщинам никто не мешал. И про отсутствие равенства в семье, тоже брехня. Тогда как и сегодня существуют разные семьи, и соответственно разное отношение. Но тогда было меньше разводов, и женщины были более защищены от потери мужчины.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Всё так и было. А 8 марта женщины наряжались и ждали подарков. Мужики же напивались и приходили на бровях. Это и было подарком. Поэтому этот день ненавижу.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Говорова Елена, я к вам трезвый прийду... Хотите?
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