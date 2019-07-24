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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ДНР" оконфузились с украинским языком

21.3т

Руководство “ДНР” постоянно трубит что “Мы независимы от Украины, у нас нет ничего общего!”. Вот посмотрите на кассовый чек с Донецкой телерадиокомпании “ГЛОБУС”, где нижняя часть написана на украинском языке, а апофеозом всего стало: “ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!”.

Как же так, где же ваша ненависть к украинскому языку? Вы стремитесь к своим ценностям, языку, культуре и в конце концов верите в “русский мир”! Может вам не хватает денег, чтобы поменять программу в кассовом аппарате.

"ДНР"

"ДНР"

Учредители республики стараются навязать идеологию постсоветского общества. Совсем недавно в центре Донецка был открыт “магазин сувенирной продукции ДНР”. Вроде бы обычное дело, флажки и символика квазиреспублики и многое другое. Но куда ж без “народной власти” цена на “изображение” местных псевдоруководителей, настоящих и ушедших в небытие просто зашкаливают. Портретик главы “ДНР” Д.Пушилина – 500 рублей, а такое же твореньице на “Героя Республики” А.Захарченка – 1500 рублей.

"ДНР"

"ДНР"

Вот вам пример самого настоящего “Русского мира”! Культурно-историческая идея возращения к истокам Советского Союза!

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Новости России русский язык украинский язык ДНР Новости ДНР Новости Донбасса
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Golan Sim
Golan Sim
Смена власти в Киеве окончательно убедила большинство "воинов света" в бесперспективности и очевидной глупости преступной войны в Донбассе. Массовая сдача в плен говорит о том, что воины майдановского каганата предпочитают сохранять свою жизнь и здоровье, а не воевать за интересы заокеанских олигархов, презирающих и ненавидящих Украину и её народ.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Golan Sim неожиданно вскочил, развязал свои конечности и попытался стремительно пустить "кручек", но опытный санитар, вовремя подбежав, успел таки ему сделать инъекцию галоперидола.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Комментарии не модерируются, но пропадают бесследно.
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