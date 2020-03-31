Магнитные бури в апреле 2020: в сети подняли ажиотаж из-за выдуманных ударов

На предпасхальной неделе Украину, как и всю Землю, всколыхнут магнитные бури, пик которых придется на 15 апреля.

Об этом, ссылаясь на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сообщает "112 Украина".

Примечательно, что несмотря на предупреждения об опасности явления, астрономы поспешили заверить, что на самом деле геомагнитный шторм не будет дотягивать до уровня магнитной бури G1. А речь идет только о желтом уровне опасности – то есть геомагнитном колебании.

15 апреля на Украину якобы обрушится магнитная буря

В то же время специалисты уверяют, что наиболее сильно геомагнитные колебания отражаются на здоровье метеочувствительных людей, гипертоников, тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, а также на эмоционально нестабильных людях.

"Хотя даже абсолютно здоровые люди в дни метеоударов могут чувствовать подавленность, апатию, приступы головных болей, страдать от бессонницы", – отмечают ученые.

Магнитные "бури" 15 апреля Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН)

Поэтому, в опасные дни, они советуют избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок – посвятить это время отдыху или хотя бы не пытаться "перевыполнить план".

Также подчеркивается, что в период геомагнитных колебаний стоит оказаться от алкоголя, меньше пить кофе. Успешно пережить магнитные бури помогут и здоровое питание, полноценный сон, соблюдение питьевого режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь риски для здоровья людей значительно повышаются.

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