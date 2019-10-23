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23 октября • обновлено в 13:17
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Янина Соколова
Янина Соколова
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Люди, подивіться на себе: перша леді виглядала прекрасно

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Пів стрічки вчора про "ужасний" колір сукні і "бєзвкусіє" першої леді.

Люди, подивіться на себе: перша леді виглядала прекрасно

Люди, ви й*обн*лися? Навчіться бути об’єктивними, навіть коли перед вами політично несимпатичний персонаж.

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По-перше, Олена прекрасно виглядала. Зрештою САМЕ до її зовнішнього вигляду ніколи не було претензій. Одяг шиють українські дизайнери. Завжди стримано і влучно.

Люди, подивіться на себе: перша леді виглядала прекрасно

Люди, подивіться на себе: перша леді виглядала прекрасно

По-друге. Ви зайдіть у розділ "фото" у своєму фейсбуці і уважно проаналізуйте свій вигляд. Вдоскональте його і тоді ваш бездоганний смак оцінять всі. Можливо навіть та, кого ви критикуєте...

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
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Журба Валентина
Журба Валентина
Согласна! У меня и к внутреннему миру первой леди особых претензий нет. Когда-то хорошая девочка-отличница влюбилась в непутевого, шпаненка-однокласника...Потом он тусил, гульбанил, вместо учиться - играл в КВН. И не спешил женится...Потом - вовсе забросил будущее юриста ради призрачной славы. В конце-концов - таки женился, пришлось использовать собственный красный диплом серьезного вуза в качестве подствочки для кофе и тянуть дом и детей, пока "гениальный" муж пробивался к популярности...Поганый характер и приличное самолюбие прынца в качестве бонуса...И наконец, когда все вершины покорены, материальные проблемы позади, дома и виллы построены, дети ростут...понесло этого придурка в политику, и таки сразу в президенты! Нет, вытерпить все это можно только по большой любви! Лена - браво!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і колір шо лайно, і пошито паскудно да і рукавички розтянуті ніби з чужої руки знятті , а взуття то окрема історія. Відразу видно що прилетіли з самої бідної країни Європи. Чи то може задум був такий і самі ми не місцеві тай подайте хто шо може.
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