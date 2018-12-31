МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Люди, что вы все время ноете? Вам что зарплату не платят что ли?

5.3т

А вас тоже раздражают люди, которые говорят, как много они работают? "В Новом году я хочу - 1: выспаться, выспаться и еще раз выспаться. 2. Отдохнуть" "Это был тяжелый год. Я в этом году очень много работал. Я невероятно устал". "Я хочу уехать в отпуск и ничего не видеть и не слышать. Этот год высосал из меня все силы".

Так и хочется подойти и погладить по голове: ты в рабство попал, да? Может, тебе денег на побег дать?

Люди, что вы все время ноете? Вам что зарплату не платят что ли?

Особенно это раздражает от людей, которые делают какие-то "проекты" на какие-то гранты. И вот пишут, пишут, пишут - как много они пашут, как много они тянут, как устают, как ничего не успевают, как много они вложили в свой проект. И еще обязательный подтекст - смотрите, я делаю подвиг. Вот у одного там руководителя одного фонда, что ни пост, то врата ада. Просто Освенцим какой-то.

Новости
Главные победы Украины в уходящем 2018 году

"У меня больше нет сил, я на пределе, из меня вытянуло все жилы..." И так годами. А ты слушаешь, слушаешь, и думаешь только об одном - блин, тебе зарплату, что ли, не платят? А если платят - ну, наверное, тогда тебя все устраивает? А если не устраивает - ну так увольняйся, наверное? Ты ж не африканец в цепях, правда? Тебе ж какие-то ништяки за твою работу перепадают? Ну так чего ты мне мозг клюешь... "О, я так много работаю". Да мне, давай откровенно, как-то пох*й. Работай меньше. У тебя что, озимые, что ли, не взойдут, если ты пахать не будешь? Это крестьянин в девятнадцатом веке должен был спину не разгибать. А сейчас ситуация изменилась. К чему это прибеднение?

Я вот в этом году - работал мало. Зарабатывал не много. Но меня устраивает. Потому что я проводил чертову тучу времени со своей семьей. Ни х*ра не ною. Подвижника из себя не строю. Окружающим мозг не грызу. И доволен. И планирую примерно так же делать и в следующем году. И сил у меня до х*ра. И жилы на месте. И в таком режиме думаю протянуть еще примерно лет пятьдесят. Чего и вам желаю.

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Темы
Новый годРождество и Новый Год
Тег
Новый год
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
6
Смешно
37
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Хохлы, не надо делать вид, что не поняли намёк Бабетты! Она издержалась. Подкиньте мелочи на пивас!:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Вы все врете, Бабченко убили , я лично слышал выступление Климкина. Труп может только вонять, а писать статьи он не способен.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
На самом деле было бы хорошо иметь возможность масштабировать работу. Например 40 часов в неделю за оклад, а больше на своё усмотрение с соответствующей оплатой (обычной, не 1.5-2). Хочешь денег больше - работай больше и не жалуйся. Сейчас же часто или 40 часов в неделю за Н денег или 60 часов (по факту) за 1.5*Н, без вариантов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги