Люди боятся выходить из дома: на Житомирщине на села нападают хищники

В Житомирской области села страдают от нападений волков, больше всего – в районе зоны отчуждения ЧАЭС.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На улицах диких зверей можно увидеть даже днем. Селяне боятся выходить из домов, а охотники готовят облавы.

Местный житель села Обиходы Виталий Петрович рассказал, что недавно увидел возле будки своей собаки ужасную картину.

"Я выхожу смотрю, а там лежит половина собаки. Голова, шея и ноги", - отметил мужчина.

Виталий не сомневается, что это сделали волки, потому что вокруг были следы от их лап.

Жительница Людмила как-то встретила волка на дороге среди бела дня.

"И он меня видел. Большой. Он стоял минут пять. Собаки волков боятся, побежали, а он уже, когда меня увидел, так спокойно ушел", - уточнила она.

Сельский председатель Обиходов Александр Зарицкий говорит, что в окрестных селах уже не осталось бездомных собак, а домашних - волки перегрызли уже с полсотни. Он считает, что в села хищников гонит голод.

"Развелась большая популяция волков. И они уже идут в село", - отметил Зарицкий.

Жители предполагают, что волки забегают в село из Древлянского заповедника, который расположен в 2-3 километрах.

Местный егерь это подтверждает. Он рассказал, что в лесу дичи стало меньше, много диких кабанов вымерло из-за чумы, поэтому волкам не хватает добычи.

"Для одного волка полторы тонны мяса надо. Один волк съедает 50 коз", - подчеркнул егерь.

Он добавил, что на волков готовят облавы, хотя и не скрывает, что поймать этого хищника очень непросто.

А пока жители стараются ночью на улицу вообще не выходить. Они беспокоятся за своих коров, свиней и телят, так как волчья стая может пробраться в чей-то хлев.

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