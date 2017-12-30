С наступающим Новым годом!

Собиралась написать развернутое эссе по итогам этого очень непростого для страны и для нашей семьи года. Но жизнь внесла коррективы и в последние недели-дни так густо насыпала проблем, своих и чужих, затратных по времени и силам, что, боюсь, не успею даже поздравить всех, кого хочу.

Поэтому, воспользуюсь волшебным ФБ, и поблагодарю всех моих старых и новых друзей, реальных и виртуальных, за поддержку (если б вы знали, как я сначала боялась публиковать свои посты, как переживала, читая комментарии, особенно мерзкие и злобные, – спасибо всем, кому мои неумелые опусы были интересны, кто комментировал с доброй душой или молча читал там, где безопасней не обнаруживать своих эмоций. И отдельно Моновой за науку глумливого препарирования ховрашкив и запоребриков).

Поэтому, первое мое пожелание вам всем – научиться не замечать людей, которые вам не нравятся и не тратить силы там, где это изначально бесполезно. Стряхните бесполезный груз – и вам откроются совсем другие перспективы.

И, исходя из первого, вторым пожеланием будет, чтобы освободившееся место вскоре заполнилось новыми контактами, чтобы нашлись старые друзья (и возможно через вас обнаружили тех, кого потеряли, - в этом году у нас было несколько случаев такого воссоединения) и появились новые, неравнодушные и интересные, которые будут Вас удивлять и радовать.

Третье – относитесь ко всему креативно, не ждите милостей от природы, творите сами свои мечты, думайте позитивно – сила мысли материальна, ведь у каждого из нас за спиной ангел-хранитель с записной книжечкой, куда он записывает наши желания. И пусть не может помочь со всеми сразу, но со временем все, чего вы искренне и страстно хотите, непременно сбудется. Я тоже очень надеюсь, что скоро исполнятся два моих самых-самых несбыточных (переходящих из года в год) желания – какие скажу только на ухо Собаке.

Любите, берегите любимых, храните в себе потребность любить и быть любимыми, радоваться жизни, любя ее, – это лучшее, что дарит судьба. И, конечно, желаю вам всем классно встретить Новый год. Так, как именно вам хочется: в уютной домашней компании, на любимой пасеке, в шумной веселой толпе возле городской елки, в теплом кресле у телевизора с бокалом шампанского или с гитарой в руках в большой компании... В Киеве, Холодном Яру, экзотической стране, в любом другом городе, городке, селе – "все буде добре в кожного з нас"!

И пусть Бог бережет в эту ночь - и всегда - тех, кто там, на рубеже добра и зла.