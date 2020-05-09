Парки и скверы в Украине закрыли на период карантина не для эпидемиологического, а для психологического эффекта.

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Как заявил в интервью телеканалу "Украина24" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, с точки зрения эпидемиологии необходимости закрывать парки не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда мы закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Когда закрыты парки, нет ощущения, что все безопасно. Люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги", – пояснил он.

Виктор Ляшко заявил о психологическом воздействии

По словам главного санврача, практика психологического воздействия позаимствована у других стран.

"Когда я с самого начала анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Потом, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что если люди не видят, это невидимая инфекция, то надо создать некий психологический эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер, которые вводились правительством", – признался Ляшко.

Он добавил, что в случае с общественным транспортом была не столько проблема инфицирования в нем, сколько проблема внутренней миграции населения.

"Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут даже без необходимости посещать определенные места, то есть на те же рынки "для экскурсии" поедут люди преклонного возраста. Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Поэтому большая миграция приводит к нарушению всех принципов карантина", – подчеркнул главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко заявил, что план выхода Украины из карантина, ранее представленный Кабинетом министров, будет пересмотрен.

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