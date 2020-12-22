Ляшко озвучил возможные причины мутации коронавируса

"Британская" мутация коронавируса могла возникнуть из-за заражения патогеном человека с ослабленным иммунитетом. Еще одна версия – межвидовая передача болезни от человека к норке или наоборот.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, сейчас ученые всего мира детально изучают эту проблему (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почему такая мутация происходит? Прежде всего, ученые из Великобритании говорят, что это могло возникнуть в результате инфицирования коронавирусом человека с иммуносупрессией. Длительное протекание болезни именно у этого человека привело к тому, что иммунитет не справлялся с борьбой с вирусом, и он продолжал размножаться внутри организма. Это привело к определенным мутациям в белках-шипах", – пояснил Ляшко.

"Но дополнительно изучается и другая версия, поскольку мутация, которая была обнаружена у коронавируса, достаточно схожа с мутацией белка, которая была обнаружена у норок в Дании. Сейчас ученые всего мира выясняют, есть ли межвидовая передача от человека к норкам и от норки к человеку и не привело ли это к мутации? А если привело, то какие дальнейшие последствия для распространения болезни?" – добавил он.

В то же время главный санврач подчеркнул, что вирусы мутируют постоянно, поэтому появление нового штамма COVID-19 – ожидаемое явление и не является поводом для беспокойства. По словам Ляшко, ныне ученым известно уже о 12 000 мутаций коронавируса.

"Появление нового штамма никак не связано с началом вакцинации в Великобритании. Ведь он был обнаружен гораздо раньше", – заверил медик украинцев, опровергая распространенный фейк.

Еще одна манипуляция, уточнил он, – это утверждение о том, что в Украине используются нечувствительные тест-системы ПЦР, которые якобы не улавливают мутации вируса.

"Мы используем как минимум две мишени. Поэтому сегодня при появлении нового штамма наши тест-системы сработают", – убежден Ляшко.

Впрочем, добавил он, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг "британской" мутации, украинские специалисты намерены еще больше улучшить тесты для выявления болезни, чтобы они были еще лучше способны обнаруживать белок нового штамма вируса.

В конце выступления Ляшко прокомментировал третий фейк о том, что новый вид коронавируса якобы является более смертоносным или тяжелее переносится больными. Главный санврач Украины отметил, что такие данные пока неизвестны науке. "Но здесь есть одна оговорка: у людей моложе 60 лет тяжесть протекания легче", – отметил он, добавив, что новый штамм увеличивает способность возбудителя болезни к проникновению в клетки, а следовательно – ускоряет его распространение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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По словам ученых, скорость передачи этой разновидности на 70% быстрее, чем первичного патогена.