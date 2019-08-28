Лунный календарь на сентябрь: что нельзя делать

Полнолуние в сентябре 2019 года выпадает на субботу, 14 число.

OBOZREVATEL расскажет о фазах луны, укажет точное время полнолуния, новолуния и первой и третьей четверти.

Первая четверть – 6 сентября, в 06:12 по киевскому времени. Луна в Стрельце. Первая половина дня - хорошее время для решения вопросов в судах и любых юридических действий, а также для похода в государственные структуры, администрации и прочее – они будут успешными. Благоприятный период для поездок и путешествий.

Вторая половина дня: осторожно подбирайте слова, особенно во время деловых переговоров. Хорошее время для бизнесменов и активных людей. Идеи, озвученные ранее, могут быть поддержаны.

Пейзаж с полной Луной, коллаж https://www.goodfon.ru

Полнолуние – 14 сентября, в 7:35 по киевскому времени. Луна в Рыбах. Повышенная эмоциональность может препятствовать принимать взвешенные рациональные решения, поэтому их лучше отложить на другой день. Хорошее время для духовных практик, медитации, психологических тренингов и семинаров, мистического опыта. Благоприятное время для сбора лекарственных трав, так как их сила в полнолуние максимальна.

Новости Трамп публично опозорился заявлением о Луне

Третья четверть – 22 сентября, в 05:44 по киевскому времени. Луна в Раке. День хорош для рутинных дел, которые требуют неторопливости, внимания и усидчивости. Благоприятное время для различных действий со старинными вещами (антиквариатом) и для решения юридических вопросов. Не рекомендуется одалживать деньги – они могут не вернуться. В этот день ранимость людей повышается, поэтому следует подбирать слова с особой тщательностью.

Новолуние – 28 сентября, в 21:28 по киевскому времени. Луна в Деве. Хороший день для построения планов на ближайший лунный месяц, но с реальными шагами следует подождать до завтра. Хорошо будут удаваться дела, требующие серьезного рационального подхода и вдумчивости. Все действия с финансами и недвижимостью будут удачными. Хорошие результаты принесет образование и самосовершенствование.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какое влияние фазы Луны оказывают на организм человека.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся