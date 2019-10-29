Даты важных фаз Луны в ноябре 2019 года таковы.

Первая четверть Луны – 4 ноября, в 12:24 по киевскому времени. Луна в Стрельце. В этот день могут посетить умные мысли и неожиданные способы решения ситуаций.

Период от 3 до 14 лунного дня – с начала месяца до 11 ноября, – когда Луна растущая, благоприятен для любых новых начинаний. В эти дни благоприятно открывать фирмы, подавать прошения, регистрировать проекты.

Можно загадывать появление в жизни своей половинки, новых друзей или клиентов. Для этого прибегают к такому обряду. Выходят на улицу, становятся лицом к Луне и просят: "Великая Мать Миров, дай мне мою половинку (или друзей, или клиентов)".

Затем мысленно посылаем из сердечного сплетения в сторону Луны любовь. Луна в ответ тоже пошлет луч, который вы обязательно почувствуете. Потом нужно 5 раз обернуться по часовой стрелке (левое плечо вперед, правое назад), центром вращения в данном случае является левая пятка. Затем, не оглядываясь и ни с кем по дороге не разговаривая, возвращаться домой и ложиться спать. Результаты начинают появляться уже на следующий за обрядом день.

В полнолуние Силы Неба слышат людей

Полнолуние – 12 ноября, в 15:37 по киевском времени. Луна в Овне. Овен отвечает за создание резких прорывов во всех сферах, поэтому желательно загадывать прорывы. На полнолуние можно обращаться к любым Высшим Силам любой духовной традиции – считается, что в полнолуние Силы Неба людей слышат.

Третья четверть Луны - 19 ноября, в 23:13 по киевскому времени. Луна в Раке. Хорошо решать разные семейные вопросы. На убывающую Луну практикуют обряды убывания. Луна убывает - болезни уходят, Луна убывает - проблемы исчезают. Луна убывает – препятствия разрушаются.

Новолуние – 26 ноября, в 17:08 по киевскому времени. Луна в Стрельце. Стрелец отвечает за прикладную науку и изобретательство, поэтому желательно думать о проектах в этой сфере человеческой деятельности. В новолуние принято выполнять очистительные медитации, голодание, обряды изгнания злых духов, а также заронять семена новых проектов и свершений.

Кроме того, на растущую Луну и в полнолуние можно провести обряд с "лунным зайчиком". В зеркале необходимо найти отражение Луны и пустить этого "зайчика" по всем стенам дома или офиса. Считается, что лунный свет, отраженный в зеркале, способен существенно улучшать энергетику помещений и делать ее благоприятной.

Особое отношение у эзотериков к 9, 15, 23 и 29 лунным дням (4, 11, 19 и 25 ноября соответственно). Это - Дни Гекаты. В эти дни энергия Луны сильно возрастает, что, как утверждают экстрасенсы, может запустить как разрушительные, так и созидательные процессы. Поэтому в Дни Гекаты надо быть особенно внимательными, чтобы вовремя отследить и не допустить опасные ситуации.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram