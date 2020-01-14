Лунный календарь на 15 января: подгоните все "хвосты"

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, среда, 15 января, будет особенно удачной для тех, кто занят интеллектуальным трудом.

Кроме того, день благоприятен для физической активности, сообщает OBOZREVATEL.

На 15 января выпадает 21-й и 22-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Дева.

Лунный календарь на 15 января

15 января пройдет под знаком планеты Меркурий и созвездия Девы. Это говорит о том, что лучше всего будут удаваться дела, связанные с материальной стороной жизни во всех ее проявлениях – финансы, бизнес, недвижимость и прочее. Огромную пользу могут принести коммуникации между сотрудниками или бизнес-партнерами.

В то же время Луна все еще будет находиться в убывающей фазе. Это значит, что следует отдавать предпочтение проектам, которые были запущены ранее, "подчистке хвостов" и "доведению до ума" всех незавершенных дел. Очистительные процедуры в широком смысле слова также пойдут на пользу.

После 22 часов хорошие результаты принесет подведение глобальных итогов, а также общение с теми, кто может стать партнером в новых начинаниях и проектах.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп по картам Таро на 2020 год. В нем использованы две колоды: "78 дверей" и "Универсальный Ключ".

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