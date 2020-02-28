Луганчанка Виктория Воронина впервые рассказала о нечеловеческих пытках, которым ее подвергали террористы "ЛНР". Ее освободили во время обмена пленными в декабре 2019 года.

По словам девушки, самым ужасным во время пыток была даже не физическая боль, сообщает "Радио Свобода".

Она рассказала, что боевики схватили ее почти сразу, как только она приехала в Луганск к своим родителям.

Виктория Воронина radiosvoboda.org

"К родителям в Луганск я приехала 4 ноября 2016 года. А уже 17 ноября меня прямо из дому увезли "на подвал". В тот же период были задержаны мои друзья-ультрас – футбольные фанаты. В 16-м в плен попадал, условно, каждый пятый. А теперь стало хуже – берут, едва ли, не каждого второго. Думаю, таким способом в ОРДЛО пополняют "обменный фонд", – отметила Воронина.

По ее словам, избивать начали сразу после ареста, при чем сильно. Несколько раз девушку допрашивали при помощи полиграфа.

"Моя комнатка была где-то два на полтора метра: решетки, дверь, кровать, тумбочка и камера, пишущая все твои передвижения 24\7. После издевательств "на подвале" меня мучили сильные бессонницы. По сути, единственным, что могло тогда хоть как-то отвлечь, было чтение. Иногда надзиратели приносили книги. Как правило, это была литература 50-60 годов о разведдеятельности – о КГБ, НКВД. Это тоже, знаете, была своего рода пытка", – вспоминает Виктория

Девушка отметила, что из-за постоянных избиений в какой-то момент она перестала ощущать время.

"Каждое утро – "допрос". Бьют, унижают, снова бьют. Иногда это происходило прямо в камере. Иногда –в специальной комнате для допросов в соседнем корпусе СБУ. Чтобы я не запоминала, кто надо мной издевается, на голове всегда был мешок. Но могу сказать точно: "допросы" проводили, как местные боевики, так и россияне, которых можно было узнать по характерному акценту. Я родилась и выросла в Луганске – поверьте, так, как они, у нас никто не говорит", – заверила Виктория.

По словам Ворониной, как правило били ее местные боевики, однако координировал их действия россиянин: раздавал приказы, говорил, что и как делать. По лицу никогда не били, но удары приходились по всему телу.

"Иногда боль была такой сильно, что, казалось, болит все – от корней волос до кончиков пальцев на ногах", – вспоминает девушка.

Кроме избиений, Викторию пытали также током и вводили непонятные инъекции.

Виктория на допросе radiosvoboda.org

"Меня, в том числе, пытали током. Электроды подвешивали за мочки ушей или за кисти. Но ни это было самым страшным. Страшнее всего были химические пытки. Мне неоднократно делали какие-то уколы, после которых я была, словно в бреду. Не знаю, что за препараты там были. Вероятнее всего, какие-то наркотические. Однажды сильное избиение, ток и уколы совпали. Тот день в плену, наверное, был самым ужасным", – рассказала девушка.

Кроме всего прочего, Воронину дважды пытались изнасиловать. "Во второй раз их было минимум четверо. Почему минимум? А я не могу сказать точно – тогда была в полусознательном состоянии после инъекций. Отцепились, наверное, потому что поняли: противиться физически не смогу, а так им неинтересно", – отметила Виктория.

Она добавила, что до вынесения так называемого "приговора", пытки были ежедневными.

Виктория после освобождения с еще одним бывшим узником Анатолием radiosvoboda.org

Напомним, что Викторию Воронину приговорили к 12 годам тюрьмы за "государственную измену". Девушку незаконно арестовали за проукраинские взгляды – она дружила с ультрасом луганской "Зори" Владиславом Овчаренко, которого освободили 27 декабря 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. В Украину вернулись 76 человек.

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