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10 июня • обновлено в 19:10
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Лучше укреплять государство: Волкер отреагировал на преследование Порошенко украинской властью

1.8т
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Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

Так он прокомментировал на своей странице в Twitter преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Курт Волкер прокомментировал преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Курт Волкер прокомментировал преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

ВВС

"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – написал Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте также призвали администрацию Владимира Зеленского прекратить политические преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Владимир Зеленский Курт Волкер Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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