Лучше укреплять государство: Волкер отреагировал на преследование Порошенко украинской властью

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

Так он прокомментировал на своей странице в Twitter преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – написал Волкер.

With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea, as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ