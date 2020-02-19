Конституционный суд Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины (ВСУ) в рамках судебной реформы 2016 года.

Об этом сообщается на сайте КС 19 февраля. Само решение было принято 18 февраля.

Ликвидация Верхового суда Украины признана неконституционной khpg.org

Верховный суд Украины в конституционном представлении отстаивал позицию, что, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидацию ВСУ, Верховная Рада вышла за пределы полномочий, определенных Конституцией. ВСУ также подчеркивает, что смена названия "Верховный суд Украины" на "Верховный Суд" не может быть основанием для прекращения деятельности органа.

Судьи КС постановили, что в правовой системе страны есть только один высший судебный орган судебной власти, а изменение названия не предусматривает прекращение деятельности и ликвидацию Верховного суда Украины.

Также Конституционный суд отметил, что переименование Верховного суда Украины не может происходить без перевода его судей на должности судей Верховного суда. Таким образом, он пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда.

КС рекомендовал Верховной Раде безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с его решением, которое является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал OBOZREVATEL,18 февраля появилась информация, что Конституционный суд признал неконституционным проведение конкурса для судей Верховного Суда в контексте судебной реформы 2016 года.

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