"Лично не знакома": девушка-причина "рукоблудия" Кивы дала первый комментарий

Модель и организатор публичных мероприятий Юлия Панкратова из Одессы заявила, что лично не знакома с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой, из-за которого попала в пикантную историю.

По ее словам, ее контрактная информация находится в публичном доступе, поэтому он и смог ей позвонить, сообщают "Вести".

"Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта и я человек публичный. По сему, возможно, Илья Кива хотел помочь с благотворительной стороны. Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было", – говорит она.

Илья Кива и Юлия Панкратова "Радио "Максимум"

При этом Панкратова говорит, что трубку не брала и вообще шокирована тем, какое продолжение получила ситуация.

"Совершенно непонятно, зачем приписывать со мной какие-то отношения. Раздули, что у меня нет пары и отношений, что на самом деле не является действительностью. Моя контактная информация есть на визитках. Я публичный человек", – пожаловалась модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. А перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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