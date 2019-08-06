Лето затаилось: синоптики дали пасмурный прогноз по Украине

В Украине во вторник, 6 августа, будет сухо, но облачно. Температура воздуха не поднимется выше +27°.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°.

Погода в Украине Иллюстративное фото

В Киеве во вторник также переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 25°.

В Киевской области 6 августа облачно, но без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в первой декаде августа в Украине будет наблюдаться жаркая погода, однако после 10 числа температура резко упадет.

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