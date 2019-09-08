Лето не уходит: появился прогноз погоды в Украине на неделю

На территории Украины с понедельника, 9 сентября, и до пятницы, 13 сентября, ожидается теплая погода. В основном будет облачно с прояснениями. В значительной части областей не предусматриваются дожди.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Так, 9 сентября почти во всех регионах страны не будет осадков, лишь Закарпатьем пройдут дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах +8...+16 градусов, в день столбики термометров будут на уровне +23...+28 градусов.

Во вторник на территории всей страны будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – +10...+16 градусов, а вот днем она поднимется до +23...+28. В среду, 11 сентября, погода будет аналогичной.

Появился прогноз погоды в Украине на неделю Главком

В четверг также небо будет затянуто облаками, но время от времени будет появляться солнце. Ночная температура ожидается в пределах +9...+15 градусов, а дневная будет на уровне +23...+25, а иногда и +27.

А 13 сентября также будет облачно с прояснениями. Температура будет аналогичной той, что и 12 сентября.

Прогноз погоды Скриншот

Прогноз погоды Скриншот

Прогноз погоды Скриншот

Прогноз погоды Скриншот

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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