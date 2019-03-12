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Летнее время: украинцам напомнили, когда переводить стрелки часов

1.1тЧитать материал на украинском

В 2019 году перевод часов на летнее время в Украине состоится в ночь на 31 марта.

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, переход уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье первого месяца весны.

Напоминаем, что стрелки часов необходимо перевести на час вперед в 03:00, то есть фактически придется просыпаться раньше.

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Летнее время: украинцам напомнили, когда переводить стрелки часов

Отметим, что эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что Украина по примеру Европейского Союза могла бы отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время. По его словам, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
время
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