Летнее время: украинцам напомнили, когда переводить стрелки часов

В 2019 году перевод часов на летнее время в Украине состоится в ночь на 31 марта.

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, переход уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье первого месяца весны.

Напоминаем, что стрелки часов необходимо перевести на час вперед в 03:00, то есть фактически придется просыпаться раньше.

Отметим, что эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что Украина по примеру Европейского Союза могла бы отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время. По его словам, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Европарламент в ближайшее время рассмотрит отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. При этом страны Евросоюза должны самостоятельно решать, на каком времени – летнем или зимнем – они бы хотели оставаться в дальнейшем.

В ЕС был проведен онлайн-опрос (проголосовали 4,6 млн человек), в котором более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов

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