Легендарный украинский кобзарь разбился в ДТП

Украинский кобзарь Василий Жданкин в понедельник, 2 сентября, погиб в ДТП на Тернопольщине.

Артист умер в карете скорой помощи. Авария произошла вечером в городе Кременец, где жил 61-летний кобзарь, сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

Жданкин, как рассказал он, в последние годы увлекся ездой на скутере и передвигался в основном на этом виде транспорта. Около 20:00 кобзарь возвращался домой и его сбил автомобиль, буквально в нескольких метрах от дома.

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В кобзаря осталась жена Ирина, дети Кристина и Анастасия, а также внуки.

Василий Жданкин facebook.com/mykhajlo.masliy

Отметим, Василий Жданкин – обладатель гран-при фестиваля "Червона Рута", легендарный украинский бард, кобзарь и бандурист.

Он родился 23 мая 1958 года в Краснодарском крае. В раннем детстве переехал с родителями в Украину.

Окончил среднюю школу в Кривом Роге, Украинскую сельскохозяйственную академию в Киеве, а затем учился во Львовской консерватории и закончил дирижерский факультет Ривненского института культуры.

Петь мужчина начал в Волынском народном хоре, а затем в Почаевской Лавре и Тернопольской областной филармонии.

Василий Жданкин Україна молода

Напомним, ранее в сети показали архивное видео с первым публичным исполнением ставшей государственным гимном песни "Ще не вмерла України".

Гимн исполняли Василий Жданкин, Виктор Морозов и Эдуард Драч.

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