Лед плывет по центру города: природная аномалия в Украине попала на видео

В Збараже (Тернопольская область) в пятницу, 24 мая, прошел ливень с сильным градом, из-за чего некоторые улицы города оказались затопленными.

Фотографиями и видео, показывающими последствия аномальной погоды, в соцсетях поделились местные жители.

На многих снимках видно, что град покрыл землю толстым слоем и кажется, будто это снег (чтобы посмотреть ролики, поскролльте страницу вниз).

Соцсети

Соцсети

"Збараж накрыло проливными дождями, молниями и засыпало градом, автомобили почти плывут по центральным улицам", – написал в своем Facebook-аккаунте депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая сильный ливень прошел также в Святошинском районе Киева, затопив некоторые объекты.

23 мая возле известного ТРЦ Lavina Mall в столице Украины образовался масштабный потоп – вода залила огромную площадку перед ТРЦ, затронув даже стоящие на парковке автомобили.

Ранее в селе Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области выпал крупный град, а 16 мая на территории области сточными водами подтопило два админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами и пять участков автомобильных дорог.

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