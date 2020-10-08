Коронавирус бьет по организму, как химиотерапия: что делать после болезни и как "ожить"

Многие украинцы, перенесшие коронавирус, жалуются: в первые месяцы после болезни у них начались перепады артериального давления, температуры тела, резко снижается гемоглобин, наблюдается сильная слабость и потливость. Иногда без одышки невозможно подняться даже на 2-й этаж. А еще некоторые просто на дух не переносит мяса, говорят, эффект – как при сильном отравлении.

Что об этом думают врачи и как правильно восстановиться после COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.

После болезни нужно носить маску

На днях телеведущая Маричка Падалко, которая месяц назад переболела коронавирусом, на своей странице в Facebook написала, что отрицательный ПЦЛ-тест означает лишь его отсутствие в организме, а не то, что он не оставил последствий: "Подхватить новую инфекцию на ослабленный "ковидом" иммунитет – очень распространенное явление. У меня после двух дней работы, еще в начале сентября, снова поднялась легкая температура и вернулась слабость. У сына, который перенес вирус на ногах, через несколько недель началась высокая температура, он 5 дней лежал на антибиотиках. Организм очень уязвим, поэтому маска "после" нужна еще больше, чем "до".

Под постом Падалко многие украинцы рассказали о своем опыте перенесенной болезни. Например, Наталья Сапсей написала, что через полтора-два месяца после болезни не переносит мяса в любом виде, а также перестала употреблять яйца, появился искаженный вкус еды в целом: "В качестве дополнения – проблемы с сердечным ритмом. И еще усталость, любая, эмоциональная или даже от физической нагрузки".

Львовянин Роман Кужий добавил, что переболел коронавирусом средней тяжести с поражением легких 10%. До болезни ежедневно бегал по 10 км, а через 2-3 недели после выздоровления не мог пешком подняться на 8-й этаж: "Повышенная потливость и сердцебиение. Через полтора месяца после выздоровления бегаю только на низких пульсах. Разрабатываю легкие, хотя "ковид" перенес только с чаями-компотами, Парацетамолом и Нурофеном. Но иммунитет ощутимо сел".

Переболевшим нужно делать прививки от гриппа

Врач, который лечит COVID-19, Владимир Крохмаль рассказал OBOZREVATEL, что коронавирус наносит удар по организму. У многих даже при отрицательном тесте температура тела в течение месяца может подниматься до 37,2, у кого-то, наоборот, опускаться за пределы нормы 36,6. Второй вариант означает огромное истощение организма. Даже при малейшей физической нагрузке появляется одышка: "переболевшим я бы советовал делать прививки от гриппа, потому что, не дай Бог, добавить еще какую-то другую пневмонию, гриппозную, это будет удар. Проявляются все хронические заболевания. Не знаю, есть ли такая статистика, но интересно, сколько умерло людей уже после выздоровления. Они очень ослаблены".

Еще один врач со Львова, Тарас Жиравецкий тоже обратил внимание на жалобы пациентов об искаженном вкусе еды. Мол, еда похожа на солому, люди совсем ничего не чувствуют: "Запахи пропадают из-за изменений в центральной нервной системе. Возможно, со вкусом та же история. После сильного воспаления легких симптомы могут чувствоваться до месяца. А работа легких отражается на общем состоянии человека. Пневмонию за 3-5 дней еще никто не вылечил. В среднем этот процесс занимает 2-3 недели, а не 3-5 дней, как думают некоторые".

По его словам, в целом состояние после перенесенного COVID-19 напоминает самочувствие после курса химиотерапии. Поэтому очень важно вести здоровый образ жизни, полноценно питаться и не истощать организм. Можно принимать витамины, но они не являются панацеей: "Это катализаторы обменных процессов в нашем организме. Если принимать много витамина С – могут активизироваться камни в почках. После перенесенного коронавируса советую уменьшить физические нагрузки минимум на месяц, особенно т.н. "зожникам", кто активно бегал-плавал. У нас во Львове была трагическая история, девочка 19 лет после коронавируса пошла в спортзал, дала нагрузку, получила 40 температуру, менингит и умерла. Мама кардиолог, папа – сосудистый хирург. Поэтому лучше месяц посидеть на восстановлении".

По словам врачей, примерно через месяц-два после COVID-19, жизненные показатели нормализуются, а заразиться коронавирусом в первые месяцы после перенесенной болезни маловероятно, благодаря иммуноглобулину G к Sars-CoV2. То есть антителам. Организм, распознав вирусную угрозу, активирует антитела за 18 часов. Это в несколько раз быстрее, чем когда он сталкивается с ней впервые.