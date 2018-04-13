Координатор омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський вважає, що закон щодо Донбасу порушує права жителів. - Ред.
Насправді в Україні не відбувається класичний військовий конфлікт, коли діє міжнародне гуманітарне право. У нас відбувається квазівійна. Тому існує правова невизначеність в багатьох питаннях, і це створює різні проблеми. Ми маємо такий конфлікт, коли зовнішню агресію намагаються представити як внутрішній, суто український конфлікт. В таких умовах, навряд чи будуть дотримуватися прав людини в усьому обсязі.
Щодо специфічних питань щодо прав людини в цій ситуації треба дивитись, по-перше, на те, що в Україні недостатньо досвіду для вирішення досить складних питань, які сьогодні виникають. Це і права людини в усьому обсязі і в тому числі пов’язані з бойовими діями. Люди втрачали майно, тікали часом із документами, часом без них. Тому звичайно є дуже багато питань.
Якщо з боку органів державної влади є наміри порушувати навмисно права громадян чи такі випадки, то з цим мають розбиратись правоохоронні органи і передавати такі справи в суд. А правозахисники з конкретними фактами на руках мають спочатку ці справи розглядати відповідно до звичайного порядку. Якщо там виникають вже проблеми, тоді їх повне право і навіть обов’язок звертатись до громадськості, до ЗМІ і говорити про те, що ми маємо порушення.
Представляти те, що в Україні якась ідеальна ситуація і чимось ця війна відрізняється від воєн в різних частинах світу, в тому числі в Африці і казати, що можна забезпечити в таких умовах у повному обсязі права людини - чесно кажучи, це не відповідає дійсності.
У нас квазівійна.
Під час конфлікту надзвичайно важко застосовувати право, адже все відбувається в постійній динаміці і часом дуже складно зібрати необхідні докази і отримати свідчення. Історичний досвід вказує також, що як правило масові порушення розглядаються після завершення війн.
Однак, якщо військовослужбовець здійснює правопорушення і розслідування є можливим, його карають відповідно до дисциплінарного статуту. Такі випадки є, карають і американських військовослужбовців, наприклад, якщо вони здійснили порушення під час служби. Але це відбувається відповідно до військових статутів.
Щодо нового закону - "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", то який би він не був – визначальним буде саме досвід застосування його положень. Через певний час вочевидь можна буде зробити висновки стосовно його корисності та ефективності. Не виключено, що знадобляться певні корективи.
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