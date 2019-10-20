"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.
Ролик в воскресенье, 20 октября, был опубликован на YouTube-канале студии. Видео уже собрало больше 6,9 тысяч дизлайков (чтобы посмотреть выступление, поскролльте новость вниз).
В анонсе песни ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием".
Выступление "Вечернего Квартала"
Коллаж
Дизлайки под видео "Вечернего квартала"
Скриншот
В музыкальном номере принял участие Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки. Вместе с актером "Квартала" Евгением Кошевым певцы исполнили песню, названную юмористами "Горела хата".
Далее приводим фрагменты текста песни (на языке оригинала):
Хата горить в Гореничах,
А в Лондоні Валерія думає на Валерича...
Люди вогонь побачили –
Допомагати почали,
Відра схопили й прибігли,
В вогонь соляру плескали.
Евгений Кошевой
Скрин видео
"В песне этой мораль проста – дом сгорел от стыда", – закончил Кошевой под аплодисменты зала Дворца "Украина".
"Ранее хор Веревки открывал Гимном сессии ВР. Но теперь ВР – филиал 95, билеты можно купить прям в ложе бенуар. Поэтому хор теперь выступает и на подпевках в квартала. Отвратительно", – отреагировала на выступление народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"Смотря на то, что все сценарии квартала еще отчитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка это и есть позиция президента по сожжению дома Валерии Гонтаревой?" – написал в Facebook пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.
"Дно... Всему должен быть предел", – отреагировала в Telegram журналистка Соня Кошкина.
"Песня про сгоревший дом Гонтаревой у квартала это такой ад, что я х*р знаю, как это описать... В следующем выпуске пусть сразу Коломойский поет. Чего талантливого сценариста за сценой гноить", – возмутился журналист Денис Бигус.
Отметим, вскоре министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Дно має дно.— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) October 20, 2019
І ні, це не квартал. Там все стабільно.
Це Хор ім.Верьовки.
До речі, хор фінансується нами.
Платниками податків. Кожного місяця ви платите за те, щоб потім хор співав про підпал будинку ексчиновниці. #суважениемидитенахуй pic.twitter.com/X9a2rhNhnc
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом Гонтаревой.
В августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
Позже в сети появились фото и видео из больничной палаты с пострадавшей Гонтаревой.
Кроме того, неизвестные в ночь на 5 сентября сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.
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