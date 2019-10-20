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21 октября • обновлено в 00:31
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"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

6.9т Читать материал на украинском

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

Ролик в воскресенье, 20 октября, был опубликован на YouTube-канале студии. Видео уже собрало больше 6,9 тысяч дизлайков (чтобы посмотреть выступление, поскролльте новость вниз).

В анонсе песни ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием".

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Выступление "Вечернего Квартала"

Выступление "Вечернего Квартала"

Коллаж

Дизлайки под видео "Вечернего квартала"

Дизлайки под видео "Вечернего квартала"

Скриншот

В музыкальном номере принял участие Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки. Вместе с актером "Квартала" Евгением Кошевым певцы исполнили песню, названную юмористами "Горела хата".

Далее приводим фрагменты текста песни (на языке оригинала):

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валерія думає на Валерича...

Люди вогонь побачили –

Допомагати почали,

Відра схопили й прибігли,

В вогонь соляру плескали.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Скрин видео

"В песне этой мораль проста – дом сгорел от стыда", – закончил Кошевой под аплодисменты зала Дворца "Украина".

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"Ранее хор Веревки открывал Гимном сессии ВР. Но теперь ВР – филиал 95, билеты можно купить прям в ложе бенуар. Поэтому хор теперь выступает и на подпевках в квартала. Отвратительно", – отреагировала на выступление народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Смотря на то, что все сценарии квартала еще отчитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка это и есть позиция президента по сожжению дома Валерии Гонтаревой?" – написал в Facebook пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Дно... Всему должен быть предел", – отреагировала в Telegram журналистка Соня Кошкина.

"Песня про сгоревший дом Гонтаревой у квартала это такой ад, что я х*р знаю, как это описать... В следующем выпуске пусть сразу Коломойский поет. Чего талантливого сценариста за сценой гноить", – возмутился журналист Денис Бигус.

Отметим, вскоре министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой.

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Скриншот

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Скриншот

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Скриншот

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Скриншот

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Комментарии к видео

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Комментарии к видео

"Квартал 95" и хор Веревки жестко высмеяли Гонтареву: вспыхнул скандал. Видео

Комментарии к видео

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Персоны
Евгений Кошевой Степан Казанин Валерия Гонтарева
Место
Украина
Теги
95 Квартал видео скандалы политика
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Когда радуешься чужому горю и смеешься над ним, жди обратки или от Бога, или от судьбы. Это хору Веревки мог бы рассказать хор Александрова, готовьтесь блди к нему в гости.
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