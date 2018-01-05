В нашій державі практично завжди ринок нерухомості був достатньо активний. Ми, часто, або купуємо, або продаємо свою власність. І нерідкістю є випадки, коли покупці або продавці квартир, будинків, землі, стають жертвами різноманітних злочинних схем.
Для того, щоб ви не постраждали при купівлі або продажі своєї нерухомості, варто знати декілька важливих юридичних порад:
Договір купівлі-продажу укладається тільки в письмовій формі;
Такий договір має бути обов’язково нотаріально посвідчений;
Обов’язково читайте всі документи і договір, і додатки до нього. Не думайте, що його посвідчує нотаріус – отже, все добре. Нотаріус лише посвідчує договір – він його не вичитує;
Якщо вам незрозумілі пункти договору, просіть, щоб його пояснили або зверніться за допомогою до адвоката. Краще юридичному спеціалісту заплатити за вичитку договору, аніж потім втратити квартиру, чи свої кошти;
Ви маєте право змінювати умову договору. Тому, якщо вам щось не подобається в договорі – сміло міняйте цей пункт;
Нотаріус зобов’язаний роз’яснити ваші права. Не підходьте до цього формально. Вдумайтесь у кожний пункт, перепитайте, коли щось не розумієте;
Якщо у вас є якісь сумніви при укладанні договору – візьміть з собою адвоката – він зможе вас захистити від різноманітних маніпуляцій чи обману;
При передачі готівки за об’єкт нерухомості – обов’язково має бути складений акт прийому-передачі коштів з відповідними підписами;
Для того хто купує - не забутьте отримати від нотаріуса витяг про внесення придбаного майна у реєстр нерухомості, де зазначено ваше ім’я – це є підтвердженням того, що ви є власник майна;
Дізнайтесь чи не маєте ви права на пільги при сплаті державного мита;
Отримайте всі документи завірені нотаріусом власноручно – для Вас має бути гарантована ваша копія.
І, мабуть, найголовніша порада – не спішіть! Постарайтесь уникнути будь-якого поспіху, зробіть все вивірено. І при наявності будь-якого сумніву – порадьтесь з адвокатом!
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