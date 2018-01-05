В нашій державі практично завжди ринок нерухомості був достатньо активний. Ми, часто, або купуємо, або продаємо свою власність. І нерідкістю є випадки, коли покупці або продавці квартир, будинків, землі, стають жертвами різноманітних злочинних схем.

Для того, щоб ви не постраждали при купівлі або продажі своєї нерухомості, варто знати декілька важливих юридичних порад:

Договір купівлі-продажу укладається тільки в письмовій формі;

Такий договір має бути обов’язково нотаріально посвідчений;

Обов’язково читайте всі документи і договір, і додатки до нього. Не думайте, що його посвідчує нотаріус – отже, все добре. Нотаріус лише посвідчує договір – він його не вичитує;

Якщо вам незрозумілі пункти договору, просіть, щоб його пояснили або зверніться за допомогою до адвоката. Краще юридичному спеціалісту заплатити за вичитку договору, аніж потім втратити квартиру, чи свої кошти;

Ви маєте право змінювати умову договору. Тому, якщо вам щось не подобається в договорі – сміло міняйте цей пункт;

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