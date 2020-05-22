21 мая Георгию Гонгадзе исполнилось бы 51 год. Когда я пришел на работу парламентского корреспондента, Георгий казался просто старшим дядькой, ветераном, а теперь мы с ним поменялись местами, он навсегда остался со своей молодой улыбкой...

Я все это помню. Помню, как он ходил по парламенту и показывал свое открытое письмо к генеральному прокурору Потебенько, когда он обнаружил за собой слежку СБУ, вычислил машину и сотрудников. Ну как тут поверить, что после такой огласки что-то может произойти, ведь на самом деле Гонгадзе был, казалось, безобидным для власти человеком, и далеко не самым критичным журналистом, просто со своим характером и взглядами...

Я помню мы вместе пили кофе в парламентском буфете, а я не пошел к нему на программу на радио "Континент", было неудобно, а вот все-таки надо, да, надо зайти, вот обязательно, это кажется в четверг, давай, одолжу десять гривен, ты опять на мели, понятное дело, дети, послезавтра, или когда там, заеду, извини...

Но послезавтра уже не было.

И когда начался кассетный скандал, надо было делать выбор. Или помнить о человеке, или выполнять приказ его забыть. Я сделал то, что было в моих силах - когда в моей газете был наложен запрет на статьи про "кассетный скандал", я уволился из "Киевских ведомостей", и сделал много видео, аудио и публикаций об этом деле... А еще, надо сказать и неприятное. Очень многие, кто знал Георгия, от него отказались. Я помню как пытались убить память. Как Виктор Пинчук, защищая тестя, заказал фильм про Гонгадзе Чарльзу Кловеру, и его показали на всех каналах, и там Гонгадзе представили просто исчадием ада. Пинчук за это позорище даже не извинился, этот грех на его совести. Кучма за убийство журналиста даже не дал показаний в суде - он остается недосягаемым для правосудия.

Жизнь журналиста ничего не стоит, если приказ "вывезти его в лес" идет из кабинета президента и если его зять миллиардер. Даже суд оказалось проводить не обязательно, и так сойдет, и многие коллеги мне даже говорят - "так а зачем Кучму судить, он же непричастен?" А я всегда отвечаю: "А кто так решил?"

К сожалению, о том, кто несет ответственность за убийство Гонгадзе, о заказчике, о тех, кто убивал память о Георгии, сегодня предпочитают не говорить. Его не стало тогда, 20 лет назад. А те, кто причастен, до сих пор нужны новым правителям, они бросают большие деньги на свою репутацию, свой имидж. Они нужны власти. А журналисты стали раздражать власть и мешать президентам еще больше.

Значит, все было не зря, Георгий. С днем рождения.

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