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14 марта • обновлено в 23:02
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"Кубань – это Украина!" Лидер "Национального корпуса" Билецкий бросил вызов Путину. Видео

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Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий во время Марша добровольцев, который прошел в Киеве 14 марта, выкрикнул, что Кубань – это Украина.

Такой вызов президенту России Владимиру Путину он кинул под стенами посольства РФ в Киеве, выкрикивая лозунги. При этом вся колонна участников акции ему вторила.

"Мы знаем, что Крым не их, а наш! Крым – Украина, Донецьк – Украина, Луганск – Украина, Кубань – Украина", – кричал Билецкий с импровизированной сцены-автомобиля.

Андрей Билецкий на Марше добровольцев,

Андрей Билецкий на Марше добровольцев,

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялся Марш добровольцев. Участники прошли колонной к посольству России. Шествие закончилось ударом ракетницей по здании ведомства и разрывом флага РФ.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Андрей Билецкий
Место
Украина Киев
Тег
Национальный корпус
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Маргиналы, ха-ха-ха, требуют, ха-ха-ха,в одном предложении этого не может быть!
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