Кто такая Мишель Картер, как она убила парня и почему уже вышла из тюрьмы

Американка Мишель Картер, которую в 2017 году суд приговорил к 15 месяцам лишения свободы и 5 годам условно за принуждение к самоубийству своего парня Конрада Роя, вышла на свободу.

По информации NBC News, Картер, несмотря на отказ в условно-досрочном освобождении в сентябре 2019 года, вышла на свободу за образцовое поведение. За решеткой девушка провела чуть менее года.

JUST IN: Michelle Carter, woman who encouraged boyfriend to kill himself, released from jail early due to good behavior. https://t.co/E8LAKGIVX3

The 23-year-old is getting out more than three months early after jail officials say she accrued enough credits for good behavior and attending jail programs. https://t.co/Fgm3Qtry0t

В 2017 году Мишель Картер из Массачусетса была осуждена за непредумышленное убийство Конрада Роя – парень умер в 2014 году после того, как он пустил угарный газ в салон своего автомобиля. На тот момент 17-летняя Картер при помощи текстовых сообщений уговаривала 18-летнего Роя совершить суицид. В день самоубийства он хотел выйти из машины, однако подруга вынудила его остаться.

Известно, что оба подростка страдали психическими расстройствами. Согласно показаниям судебного психиатра, на поведение девушки мог негативно подействовать медицинский препарат.

В США дело стало по-настоящему громким, а телекомпания НВО по мотивам данной истории сняла документальный фильм.

Картер грозило до 20 лет заключения под стражей, однако в 2017 году ее осудили к 5 годам условно с отбыванием тюремного заключения на срок в 15 месяцев.

23 января Мишель Картер была освобождена за примерное поведение за 3 месяца до окончания срока отбывания наказания.

Michelle Carter is officially out of jail. She was picked up by her parents. Picked up in the same clothes she came in with. Accompanied by a couple of deputies holding a few bags. @wbz awaiting comment from the Sheriff. pic.twitter.com/vOfxCiaXc3