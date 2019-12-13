Кто и как в правительстве выполнил задачи президента

Напомним, что 2 сентября 2019 Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука ликвидировать масштабные коррупционные схемы в некоторых органах государственной власти. Об этом он заявил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов.

"Провести полное кадровое перезагрузки наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти – Держгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция," Укртрансбезпека "и – " Укравтодор. Срок – до 1 января 2020 года, но если можно, то сделать это раньше ", – подчеркнул Зеленский.

К новогодним праздникам остаются две недели, поэтому проанализируем положение дел, как соответствующие Министры в правительстве Гончарука проявили управленческий опыт и обновили центральные органы власти которые им подчинены.

Госгеонедра, Госэкоинспекция, "Укртрансбезпека" и даже "Укравтодор" получили новых сторонних топ-менеджеров, которые уже имеют существенное преимущество – они не являются выходцами из этих коррупционных систем. В случае с Госэкоинспекцией, сопротивление системы пришлось поломать, определил исполняющим обязанности Председателя – Егора Фирсова, для этого последнего в ноябре 2019 назначен на должность начальника Управления организационной деятельности - старшего государственного инспектора Украины по охране окружающей природной среды.

А вот в двух органах власти Держгеокадастри и Государственной архитектурно-строительной инспекции сложилась неоднозначная ситуация.

Председателем Держгеокадастру назначен Денис башлык, который занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель в этом ведомстве с 2017 года, до этого работал в том же департаменте главным специалистом.

А в Государственной архитектурно-строительной инспекции еще интереснее, - выполнение обязанностей Председателя продолжает осуществлять директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александр Строкач, который работает в Госархстройинспекции с 2012 года есть знаком и причастен ко всем коррупционных схем еще во времена президентства Януковича В .Ф.

Посмотрим объективно результатов двух руководителей и их эхо в СМИ.

Руководителей и их заместителей главных управлений Держгеокадастру в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в ноябре 2019 обнаружили 794 нарушения в сфере использования и охраны земель. Более 100 дел направлено в правоохранительные органы. Ущерб составил 12400000 грн.

О таком говорится в сообщении о Держгеокадастр во главе с новым руководителем,

Но в Госархстройинспекции все наоборот, проходят митинги и возмущение активистов по фейковых перезагрузки органа.

Несмотря на смену власти, Государственная архитектурно-строительная инспекция при молчаливом согласии Министерства развития общин и территорий по всей стране допускает строительства объектов с существенными нарушениями. Буквально в каждом регионе страны можно найти примеры, указывающие на сознательную бездеятельность руководителей ДАБИ.

Даже бывший народный депутат от ВО "Свобода" и активист Игорь Мирошниченко заявил, что после назначения в. о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Александра Строкача коррупции в ведомстве стало больше.

По его словам, примером реализации одной из схем стала ситуация с выдачей разрешения на строительство двух многоэтажек в Киеве по адресам ул. Кудряшова, 8 и ул. Кудряшова, 10, на месте старых общежитий.

Экс-нардеп начал вместо инспекторов ГАСК и руководства посещать сомнительные строительные площадки и рассказывать о явных схемы в своем видеблози.

Месяц назад, Александра Строкача пытались определить победителем конкурса, но такое токсическое назначения приобрело широкую огласку. По словам нардепа Александра Дубинского, новоизбранный председатель ГАСК Александр Строкач является человеком, который "имеет непосредственное отношение к предыдущего руководителя ГАСК Алексея Кудрявцева". При этом, последний включил антикризисный пиар "на максималках". Так, коррупционный хамелеон за забором реформаторства снова выстраивает коррупционную многоэтажную пирамиду.

Заметим, что за Министром развития общин и территорий Украины Аленой БАБАК, в отличие от других своих коллег, закрепленный только один орган власти – Государственная архитектурная строительная инспекция Украины. С каким Она не может или не желает справиться.

Пока очевидно идет борьба "за потоки" в сфере строительства Министерка слушая истории Кудрявцева и его кума Кучера упустила момент крушения системообразующего застройщика - корпорации УкрБуд.

Ждем митинги 35000 обманутых инвесторов. Это тот еще достижение реформирования строительной отрасли.

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