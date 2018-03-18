Украина совершила драматическую ошибку – Джемилев

О международной поддержке крымских татар, национально-территориальной автономии в Крыму, референдуме и планах по деоккупации полуострова – во второй части интервью "Обозревателя" с народным депутатом от Блока Петра Порошенко, одним из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Также читайте первую часть нашей беседы.

- В конце января в Европарламенте состоялась конференция "4 года оккупации – пути поддержки Крыма и крымских татар", где обсуждалась ситуация в оккупированном Крыму действия международного сообщества, которые будут способствовать деоккупации полуострова. Какие результаты?

- Эта конференция была организована рядом ведущих фракций Европарламента, включая крупнейшую "Европейскую народную партию", "зеленых", "Альянс либералов и демократов", с участием организаций "Crimea SOS" и "Международного партнерства по правам человека".

Основными темами конференции были состояние с правами человека в оккупированном Крыму, но затрагивался также вопрос о необходимости создания некой международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма.

Принимали участие в работе конференции также недавно освобожденные из заключения заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, который обратился к европейским странам с призывом бойкотировать проведение в июне-июле этого года в России всемирных соревнований по футболу.

Впечатляющим было выступление депутата Европарламента от Чехии Яромира Щетины, который принес официальные извинения перед Украиной и крымскими татарами за высказывания своего президента Милоша Земана о необходимости примириться с оккупацией Крыма.

Завершилась конференция демонстрацией запрещенного в России фильма "Мустафа".

- Какую поддержку получают крымские татары от Турции?

- Несмотря на довольно интенсивные и масштабные экономические связи Турции с Россией – товарооборот около 40 миллиардов долларов, многомиллиардные совместные проекты, значительную зависимость от поставок российского природного газа – Анкара на международной арене достаточно твердо выступает за восстановление территориальной целостности Украины и освобождение Крыма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл решающую роль в освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в конце октября прошлого года.

Вместе с тем, Турция не присоединилась к санкциям западных стран против агрессора, но, например, запрещает турецким судам заходить в порты Крыма и отказывается обслуживать любые корабли, которые заходят в крымские порты. Хотя, время от времени, фиксируем турецкие торговые корабли, заходящие в крымские порты контрабандным путем или под флагами некоторых островных государств, и регулярно доводим это до сведения руководства Турции.

Правда, после встречи генпрокурора Украины Юрия Луценко в июле прошлого года в Анкаре со своим турецким коллегой – турецким генпрокурором, а также министрами юстиции и внутренних дел, с главой турецкой разведки, число этих контрабандных судов резко сократилось

В числе непосредственной помощи Турции крымским татарам можно упомянуть обеспечение жильем членов Меджлиса и ветеранов Национального движения крымских татар, которым запрещен въезд в Крым, а также офисом для Меджлиса в Киеве, капитальный ремонт здания "Крымского дома" в Киеве. Планируется финансирование строительства 1000 квартир в материковой части Украины для временного жилья вынужденным переселенцам из Крыма, строительство образовательных и культовых зданий в местах их компактного проживания...

Посредством своего Агентства международного развития (TIKA), представительство которого находится в Киеве, реализуется по всей территории Украины несколько сотен малых и средних социальных и культурных проектов на сумму, как сообщал глава офиса, где-то около 40 миллионов долларов. Правда, многие из этих проектов прямого отношения к крымским татарам не имеют, а направлены в целом на культурное сближение между Турцией и Украиной.

- Не раз звучали заявления о желании крымских татар получить автономию в составе Украины. Если статус будет предоставлен, не будет ли это предоставлять угрозу территориальной целостности Украины, ведь автономию могут потребовать и другие нацменьшины, например, венгры на Закарпатье?

- Главными требованиями Национального движения крымских татар после Второй Мировой войны и депортации 1944 года были возвращение всего народа на свою родину, восстановление всех его прав, в том числе восстановление национально-территориальной автономии в Крыму. Так что это требование далеко не новое.

В январе 1991 года, как известно, в Крыму был проведен референдум о воссоздании Крымской АССР. Верховная Рада Украины утвердила результаты этого референдума и создала Крымскую АССР, которую после обретения Украиной независимости переименовали в Автономную Республику Крым.

То есть, по сути, вместо реализации права коренного народа на самоопределение в составе Украины произошло юридическое закрепление результатов преступной депортации и геноцида крымскотатарского народа в 1944 году. Это была драматическая ошибка Украины, последствия которой очень жестко аукнулись в 2014 году, значительно облегчив оккупацию Крыма Россией.

Сейчас речь идет об исправлении этой ошибки, то есть о восстановлении национально-территориальной автономии. По поручению президента Петра Порошенко, создана рабочая группа по подготовке изменений в главу 10 Конституции, где говорится об Автономной Республике Крым.

Рабочая комиссия уже завершила свою работу, и теперь предстоит рассмотрение подготовленных поправок в Верховной Раде Украины. Для экспертной оценки предлагаемых поправок и приведение их в соответствие с европейскими правовыми стандартами планируется направить проект и в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Работа предстоит нелегкая, потому что среди депутатов немало людей, которые и в самом деле думают, что это может представлять угрозу целостности Украины, вспоминают в том числе Закарпатье, венгров, румын и т.д. Люди не совсем понимают, что государства распадаются вовсе не от того, что реализуются законные права проживающих в нем национальностей. Распадаются и очень даже унитарные государства, но совершенно по другим причинам.

Восстановление национально-территориальной автономии в Крыму не может быть прецедентом для других этносов в Украине, потому что речь идет о реализации права коренного народа. А коренными народами в Украине являются только те народы, которые сформировались на территории этого государства и за пределами этого государства не имеют в какой-то форме своей государственности. К этой категории в Украине могут быть отнесены только крымские татары.

Мы также уверены в том, что восстановление национально-территориальной автономии явится еще одним из существенных рычагов по освобождению Крыма от российской оккупации.

- Как вы можете прокомментировать заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о проведении нового украинско-российского референдума о принадлежности Крыма?

- Проводить референдумы в Крыму или нет – это исключительная прерогатива самой Украины, но никак не державы-оккупанта. Россия может проводить референдумы о статусе регионов своей страны, но она предпочитает не делать этого. Например, в Чечне, которая добивалась своей независимости, РФ предпочла в течение нескольких лет вести кровопролитную войну, в результате которой были убиты сотни тысяч людей, подавляющее большинство которых составляло гражданское население, и ни разу в Кремле не высказывалась даже мысль о необходимости проведения там референдума.

Благоразумные кандидаты в президенты, если они действительно демократы и хотят видеть Россию уважаемой в мире державой, а не каким-то международным хулиганом или лишь большой заправочной станцией, должны были бы говорить о необходимости безоговорочного вывода российских войск и вооружения с оккупированных и контролируемых украинских территорий, вывозе из Крыма завезенных вопреки Женевской конвенции 1949 года около миллиона своих граждан, компенсации Киеву нанесенного ущерба и привлечении к ответственности всех, кто повинен в преступлениях на территории Украины.

Но говорить такое им не позволено, ибо могут посадить как минимум по статье 280-1 УК РФ (посягательство на территориальную целостность РФ) на 5 лет. Вот и лопочут о каком-то новом "референдуме" в условиях оккупации.

- И под конец, какие дальнейшие шаги будете принимать вы и ваши соратники по возвращению Крыма? Какие есть планы?

- Освободить Крым от оккупации одни крымские татары, конечно, не смогут. Не то соотношение сил. Но они, безусловно, внесут в это дело свой весомый вклад. Не крымские татары развалили СССР и коммунистическую систему, но они внесли свой существенный вклад, причем намного весомее, чем пропорционально к своей численности.

Стратегия по освобождению Крыма в зависимости от обстоятельств, конечно, может меняться, но сейчас и западные страны, и Украины, в том числе и Меджлис крымскотатарского народа, считают необходимым освобождать оккупированные территории исключительно без кровопролития – политико-правовыми и дипломатическими методами. Для того, чтобы эти методы дали плодотворные результаты очень важно максимально усилить экономические и политические санкции против страны-агрессора и вынудить его сесть за стол переговоров.

Укрепление обороноспособности Украины, укрепление стабильности, которую очень пытается расшатать наш сосед, принятие и реализация всех евроинтеграционных реформ, эффективное противодействие в мире лживой российской пропаганде, эффективная поддержка соотечественников на оккупированных территориях, помощь в освобождении подвергшихся репрессиям со стороны оккупантов своих граждан – все эти меры являются существенными элементами в деле освобождения Крыма. В этих направлениях мы и стараемся что-то делать. В меру своих возможностей.