Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Крымский мост: в сети показали разительное отличие ожидания и реальности

1.9т Читать материал на украинском

В сети опубликовали свежие фото Крымского моста и сравнили их с проектным изображением 2015 года, показав разительное отличие ожидания и реальности.

Соответствующие снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Так, на фото видно, что в реальности мост совершенно пустой.

"Миллионы довольных,отдохнувших едут в Лаптеландию,домой... миллиарды,конечно,спешат им на смену!" – с сарказмом прокомментировала блогер.

Новости
"Россия пришла – дер*мо принесла!" В Крыму показали, во что превратили море оккупанты

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост в реальности

Крымский мост в реальности

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Вместе с тем, проектная картинка выглядела гораздо более оптимистично – с множеством машин, просчитанной пропускной способностью моста и высокой скоростью – в надежде на то, что он будет пользоваться большой популярностью.

"А так это выглядело в проектном мультике 2015. Разница как бы визуально есть. Между фантазиями и экономическим смыслом. Но тут другое скрепы, попил и оборонка. Плюс блок украинскому судоходству, а ездюки-туристы то таке", – написала блогер.

Новости
"Просто шок": в Крыму забили тревогу из-за массовой миграции в Россию
Крымский мост в проекте

Крымский мост в проекте

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
8
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
уже даже Цензор до ентой "блогерши" Роксоланы не опускается, а Обоз всё тащит это д?рьмо и тащит))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
https://youtu.be/XNfmAFxI7Eg Вчерашнее видео!!!!))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Какая упорная кастрюля, я в восхищении!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel