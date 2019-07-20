Крымский мост: в сети показали разительное отличие ожидания и реальности

В сети опубликовали свежие фото Крымского моста и сравнили их с проектным изображением 2015 года, показав разительное отличие ожидания и реальности.

Соответствующие снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Так, на фото видно, что в реальности мост совершенно пустой.

"Миллионы довольных,отдохнувших едут в Лаптеландию,домой... миллиарды,конечно,спешат им на смену!" – с сарказмом прокомментировала блогер.

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Крымский мост в реальности Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Вместе с тем, проектная картинка выглядела гораздо более оптимистично – с множеством машин, просчитанной пропускной способностью моста и высокой скоростью – в надежде на то, что он будет пользоваться большой популярностью.

"А так это выглядело в проектном мультике 2015. Разница как бы визуально есть. Между фантазиями и экономическим смыслом. Но тут другое скрепы, попил и оборонка. Плюс блок украинскому судоходству, а ездюки-туристы то таке", – написала блогер.

Крымский мост в проекте Twitter RoksolanaToday&Крым25%

А так это выглядело в проектном мультике 2015.Разница как бы визуально есть.Между фантазиями и экономическим смыслом. Но тут другое

скрепы,попил и оборонка.Плюс блок украинскому судоходству

а ездюки-туристы то таке... pic.twitter.com/QzCZEUeIqR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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