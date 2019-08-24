Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

728

Крымчане вместе со всей Украиной отмечали День государственного флага:

1. Доброго ранку та з Днем державного прапора України!

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

2. 23 серпня 1991 року синьо-жовтий стяг вперше внесли у Верховну Раду. Україна стала незалежною

3. Сьогодні День Державного Прапора України. Зі святом! Фото зроблено кілька днів тому в горах над Ялтою

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

4. Студія, студія! Веду репортаж з місця великих подій. Неймовірно, проте повз мого вікна щойно пройшла невеличка група підлітків, з музичної колонки в яких лунав гурт “Пирятин”! Святкують.

5. В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный на трассе Симферополь-Ялта пятиметровый знак гостиницы “Ялта”, который виден всем, кто направляется в город бывшего счастья

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

6. Севастополь теж вітає з Днем державного прапора!

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

7. Тільки на окупованих територіях розуміють справжнє значення ПРАПОРА твоєї країни… Бажаю усім цінувати і розуміти! Криму — підняти найскоріше, щоб більше ніколи не втратити! Україні — стати єдиною під Прапором! З Днем нашого Прапора, Країна!

8. Вітаю всіх українців з Днем Державного Прапору. Вірю, що буде день, і наш жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом! Слава Україні!

9. Некоторые крымчане сегодня украсили свою одежду (и не только) цветами флага Украины

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

10. Друзі, українці, вітаю з Днем нашого, рідного, найкрасивішого в усьому світі прапора! Нажаль, в Криму ми можемо його підняти або десь на безлюдді, або десь високо в горах, або далеко в морі. Мої діти ще в 14 році намалювали його та повісили на холодильник. Змінюються інші малюнки, але прапор висить на головному, почетному місці. Бережіть те, що у вас є данністю, пишайтесь своєю країною та її прапором, вчить дітей українській мові та бережіть нашу Неньку — бо вона найкраща країна світу!!!

Новости Крымнаша. Жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

11. 23 серпня 2012 року в Євпаторії над морем підняли найбільший прапор України. Тому що Крим — це Україна, а сьогоднішня рашистська окупація — явище тимчасове, яке околіє разом з путірашкой. З Днем державного прапора!

P.S. “Здесь подымается самый большой флаг. Люди радуются тому, что видят на море, как украинские яхты, украинские спортсмены на моторных катерах, на скутерах бороздят просторы нашего залива” — воодушевлённо молвил заместитель городского головы Евпатории Сергей Стрельбицкий, поздравляя жителей и гостей города с Днем государственного флага Украины. А было это 23 августа 2012 года. Это уже в марте 2014 года Стрельбицкий переметнулся на сторону оккупантов и был назначен ими “министром курортов и туризма” Крыма. Это уже потом у Стрельбицкого “замирало” сердце при виде триколора, как когда-то оно “замирало” при виде “украинского флага, украинских яхт и украинских спортсменов”. Но Стрельбицкий не одинок в своем ничтожестве. Таких среди коллаборантов ровно 100%. Даже Гоблин, когда это было выгодно, рассказывал в 2012 году про нищету в россии и “чиновничий произвол абсолютно на всех местах”, а также гордился тем, что является гражданином Украины. А 26 февраля 2014 года, во время самого масштабного проукраинского митинга в Симферополе, Гоблин назвал свезенных ватных гопников “провокаторами” и “профессиональными русскими”, но уже спустя некоторое время Гоблин стал “главой” Крыма и прогнулся с потрохами под россию, а за решетку начали бросать тех, кто выходил на митинги за единство Украины… Сегодня в Крыму скончался президент Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов. Во время выборов президента Украины в 1999 году Якубов являлся доверенным лицом Леонида Кучмы, а на президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Януковича. В 2014 году Якубов прогнулся под оккупантов и начал их восхвалять, а уже в 2018 году коллаборант, который имел звания “заслуженного работника образования Украины”, “почетного гражданина Крыма” и “Героя Украины”, стал доверенным лицом путина на выборах путина, которого слезно просил не забирать из Крыма Аксенова. К чему я все это? К тому, что есть люди без чести, совести и достоинства, для которых важна исключительно сиюминутная похлебка, которой они навсегда запятнают свои одежды. Всех настоящих людей поздравляю с Днем государственного флага Украины. Оставайтесь людьми, несмотря ни на что.

День нашого прапора

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Темы
Аннексия Крыма День прапора України
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Так стяг Ассоциации Д@ун Синдром ещё к 1 января 2015 обещали над Крымом поднять!Или к@стрюли это подзабыли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...