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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

21.9т

1. Активные ольгинские тролли продвигают идею вытеснения всех, кто помнит Крым до оккупации: “Предлагаю развивать и подымать Керчь”, “С чего начнем?” — написали на паблике города: “Укров прогоним”, — ответил бот по кремлевской методичке. “Украми”, как вы догадались, считаются все граждане Украины в Крыму

2. Секта свидетелей засыпания Крыма миллиардами рублей потихоньку рассасывается — ватники в себя приходят, что очень бесит понаехавших: “Ехал на Максиме (прим — служба такси) на работу. Водитель сакский оказался. Разговорились. Начал ему говорить про афишированный ремонт и реконструкцию дороги (прим — в Евпатории масштабный ремонт дорог оккупанты “афишируют” шестой год подряд). Он говорит: ага, у нас начали, все перекопали, разломали и не закончили. Рабочие вернулись на материк (прим — оккупанты не дают работу местным, а завозят рабсилу из россии). Деньги кончились, ну, в смысле, $3,14zdeeli. Смотрите, говорит, не радуйтесь сильно, чтобы и у вас этим не закончилось всё. Анон”. Комментарии: “В Севастополе как начали, так и закончили. Или закончились деньги. Ждут, наверное, следующую порцию”, “Всё ещё Украину ругаете? Ну, ругайте, ругайте. А такого объёма п*здежа и коррупции не было. На Тавриду гляньте — уже трещины и ямы, а её два месяца назад открыли”, “Чувак, красную тряпку бросаешь, щас настоящие мужики и духовные домохозяйки прибегут тебя казнить, даже сакская грязь не поможет от такого”, “(Понаехавший из Москвы) А ты вообще откуда? Я не оправдываю никого, но город меняется в лучшую сторону”, “Как ни странно, при Украине дороги лучше были. Торговля у людей шла. Больше идиотизма развели. Я местный — для справки”, “По крайней мере при Украине хоть латали не так, как последнее пять лет — срут, а не латают”, “Куда смотреть? Мы ничего изменить не можем, поэтому расслабляемся и радуемся тому, что есть”, “У нас Демышева уже начали — только разрытая полгода стоит. Так и со всеми начинаниями, походу, будет!”, “Не врал водитель. Город раскурочен((((”

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3. Анонсированная оккупантами ярмарка в районе школы им. Сердюка в Керчи представляет жалкое зрелище — палатка с куриными яйцами, палатка с мясной продукцией и два стола, на которых продают мед, чай и сухофрукты. Какая говень, такие и ярмарки

4. В Керчи оккупанты сегодня снова возобновили движение троллейбусов, которые перестали ходить в конце февраля. Несколько “рогатых” забрали у Ялты и Симферополя

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5. Хроники оккупации: в марте 2014 года ЧФ рф затопили свои корабли поперек фарватера залива Донузлав, севернее Евпатории, где располагалась база ВМС Украины. Так и “победили”. Затопите уже весь свой флот — и победа будет полной! С личным составом желательно — для дополнительного победобесия

Новости Крымнаша. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

6. Хроники оккупации: 9 марта 2014 года преступники из т.н. “самообороны” задержали в Севастополе майдановца Николая Шиптура. Через год оккупанты приговорили его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства украинским политзаключенным в Крыму. В тот же день, 9 марта 2014 года, жители Севастополя вышли к памятнику Шевченко в День его 200-летия. Туда же оккупанты свезли российскую гопоту и предателей, которые начали жестоко избивать дубинками проукраинских жителей города

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7. 5 (!) років тому в Севастополі останній раз звучав Гімн України. Ми зібралися біля пам’ятника Кобзарю, нас оточили титушки, розпиляли газ, кидалися битися, але справжні севастопольці нас захистили! Я вірю в те, що “Слава Україні” ще пролунає тут!

8. Хроники оккупации: в Симферополе 9 марта 2014 года жители города вышли поддержать украинских военных, пели Гимн Украины, Червону руту, скандировали “Слава Украине”, “Слава украинской нации”, “Крым — это Украина”.

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9. В Украине отмечают 205-летие Тараса Шевченко. Сегодня в оккупированной Ялте жители города возложили цветы к памятнику Кобзаря. На мероприятие пришли около 40 человек. Среди них были школьники, которые учат украинский язык, а также их учителя, местные поэты и писатели. Присутствующие читали стихи Шевченко на украинском языке, играли украинские песни. Школьники были в вышиванках

Новости Крымнаша. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

10. “Севастополь несе квіти Кобзарю”, — написала Татьяна Москаленко и опубликовала соответствующую фотографию

Новости Крымнаша. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

11. В Симферополе оккупанты устроили ватный шабаш возле памятника Шевченко — с триколорами, гопотой из “самообороны” и баннером “Русская община Крыма”. Имбецилы поносили Украину и назвали Шевченко “российским писателем”. После ватного шабаша к памятнику пришли настоящие люди — с цветами с символикой Украины

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12. После российской аннексии образ Тараса Шевченко стал одним из символов украинского Крыма, но публичные проявления крымчан, почитающих Кобзаря, на оккупированном россией полуострове фактически под запретом. Теперь и в День рождения Тараса Шевченко крымчане не могут массово почтить его память. Проукраинские митинги в “шевченковские дни” за пять лет оккупации ушли в подполье.

13. Сегодня в Киеве прошла акция солидарности с крымчанами

Новости Крымнаша. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

P.S. 9 марта 2014 года шел 18-ый день оккупации Крыма. В Кремле к тому моменту уже нарисовали все нужные им цифры грядущего “референдума”, а жители Крыма отчаянно продолжали верить в то, что оккупации не случится, что вот-вот этот кошмар закончится, завезенное быдло увезут назад в залесские мухосрански, а мы продолжим строить новую страну. Кошмар не закончился по сей день. Сегодня хочется оказаться среди своих единомышленников, которые в 2014 году не боялись петь “Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці” в окружении армии агрессора и пособников нацистского режима путина…

Симферополь. 9 марта 2014 года.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Для росийских оккупантов и их понаехов крымчане что крымские предатели всегда будут оставаться "недохохлами" которые не привыкли молча терпя жить в родной говени. Крымчане вовсю показывают что они украинцы. И мы дождемся времени когда “Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці”.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Chernoknizhniy Igor, Ты ещё реально веришь в то, что крымчане хотят в Украину? Ты посмотри, что вы , свидомые дебилы, сделали со своей страной после майдана. Промышленность угроблена, дороги разбиты , медицина угроблена, гривна обесценена, тарифы ЖКХ огромны. Из Украины жители уезжают на заработки в другие страны. Нахрена крымчанам нужна такая Украина?
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1
0
Бабич Александр
Бабич Александр
кацапо-фашистські пацюки істеричними висерами завалили коменти до статті, лише фігляра -порваної жопи не вистачає для повного розуміння, що кремлівські клоуни знають - Крим треба буде повертати, і не лише Крим, а й інші території, захоплені у Молдови, Грузії, Китаю, Японії та інших країн.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Бор Тарас, Ты тоже. Но только радует, что ты заговорил на человеческом языке, а не мычишь на мове.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Подвесов Торсион,du bist arschkloch.
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
нелечится ,гандурас-ПИДкрымский . мозжичёк ВОСПАЛИЛСЯ ,как и у вор тара. : эти ДЭБИЛЫ не молчат, а только ГАДЯТ... ГАДЯТ ГАДЯТ !!!!
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Прищепа Валентин, Тебе не надоело писать эту хрень, которую все равно никто не читает. Лучше весели ей своих односельчан.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Povalyaev Vladimir, Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його, поклав на стіл та й каже: - Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода! А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його - я краще потерплю ... А українцю теж хочеться... "Та ні - думає - не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і відіб'юся від нього..." З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця: - Ну як з'їв сала? - Так, з'їв! - відповідає той - І сили в руках додалось? - Так додалося! - Ну то, потримай мені москаля, поки я його їбати буду...
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