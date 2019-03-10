1. Активные ольгинские тролли продвигают идею вытеснения всех, кто помнит Крым до оккупации: “Предлагаю развивать и подымать Керчь”, “С чего начнем?” — написали на паблике города: “Укров прогоним”, — ответил бот по кремлевской методичке. “Украми”, как вы догадались, считаются все граждане Украины в Крыму

2. Секта свидетелей засыпания Крыма миллиардами рублей потихоньку рассасывается — ватники в себя приходят, что очень бесит понаехавших: “Ехал на Максиме (прим — служба такси) на работу. Водитель сакский оказался. Разговорились. Начал ему говорить про афишированный ремонт и реконструкцию дороги (прим — в Евпатории масштабный ремонт дорог оккупанты “афишируют” шестой год подряд). Он говорит: ага, у нас начали, все перекопали, разломали и не закончили. Рабочие вернулись на материк (прим — оккупанты не дают работу местным, а завозят рабсилу из россии). Деньги кончились, ну, в смысле, $3,14zdeeli. Смотрите, говорит, не радуйтесь сильно, чтобы и у вас этим не закончилось всё. Анон”. Комментарии: “В Севастополе как начали, так и закончили. Или закончились деньги. Ждут, наверное, следующую порцию”, “Всё ещё Украину ругаете? Ну, ругайте, ругайте. А такого объёма п*здежа и коррупции не было. На Тавриду гляньте — уже трещины и ямы, а её два месяца назад открыли”, “Чувак, красную тряпку бросаешь, щас настоящие мужики и духовные домохозяйки прибегут тебя казнить, даже сакская грязь не поможет от такого”, “(Понаехавший из Москвы) А ты вообще откуда? Я не оправдываю никого, но город меняется в лучшую сторону”, “Как ни странно, при Украине дороги лучше были. Торговля у людей шла. Больше идиотизма развели. Я местный — для справки”, “По крайней мере при Украине хоть латали не так, как последнее пять лет — срут, а не латают”, “Куда смотреть? Мы ничего изменить не можем, поэтому расслабляемся и радуемся тому, что есть”, “У нас Демышева уже начали — только разрытая полгода стоит. Так и со всеми начинаниями, походу, будет!”, “Не врал водитель. Город раскурочен((((”

3. Анонсированная оккупантами ярмарка в районе школы им. Сердюка в Керчи представляет жалкое зрелище — палатка с куриными яйцами, палатка с мясной продукцией и два стола, на которых продают мед, чай и сухофрукты. Какая говень, такие и ярмарки

4. В Керчи оккупанты сегодня снова возобновили движение троллейбусов, которые перестали ходить в конце февраля. Несколько “рогатых” забрали у Ялты и Симферополя

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5. Хроники оккупации: в марте 2014 года ЧФ рф затопили свои корабли поперек фарватера залива Донузлав, севернее Евпатории, где располагалась база ВМС Украины. Так и “победили”. Затопите уже весь свой флот — и победа будет полной! С личным составом желательно — для дополнительного победобесия

6. Хроники оккупации: 9 марта 2014 года преступники из т.н. “самообороны” задержали в Севастополе майдановца Николая Шиптура. Через год оккупанты приговорили его к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства украинским политзаключенным в Крыму. В тот же день, 9 марта 2014 года, жители Севастополя вышли к памятнику Шевченко в День его 200-летия. Туда же оккупанты свезли российскую гопоту и предателей, которые начали жестоко избивать дубинками проукраинских жителей города

7. 5 (!) років тому в Севастополі останній раз звучав Гімн України. Ми зібралися біля пам’ятника Кобзарю, нас оточили титушки, розпиляли газ, кидалися битися, але справжні севастопольці нас захистили! Я вірю в те, що “Слава Україні” ще пролунає тут!

8. Хроники оккупации: в Симферополе 9 марта 2014 года жители города вышли поддержать украинских военных, пели Гимн Украины, Червону руту, скандировали “Слава Украине”, “Слава украинской нации”, “Крым — это Украина”.

9. В Украине отмечают 205-летие Тараса Шевченко. Сегодня в оккупированной Ялте жители города возложили цветы к памятнику Кобзаря. На мероприятие пришли около 40 человек. Среди них были школьники, которые учат украинский язык, а также их учителя, местные поэты и писатели. Присутствующие читали стихи Шевченко на украинском языке, играли украинские песни. Школьники были в вышиванках

10. “Севастополь несе квіти Кобзарю”, — написала Татьяна Москаленко и опубликовала соответствующую фотографию

11. В Симферополе оккупанты устроили ватный шабаш возле памятника Шевченко — с триколорами, гопотой из “самообороны” и баннером “Русская община Крыма”. Имбецилы поносили Украину и назвали Шевченко “российским писателем”. После ватного шабаша к памятнику пришли настоящие люди — с цветами с символикой Украины

12. После российской аннексии образ Тараса Шевченко стал одним из символов украинского Крыма, но публичные проявления крымчан, почитающих Кобзаря, на оккупированном россией полуострове фактически под запретом. Теперь и в День рождения Тараса Шевченко крымчане не могут массово почтить его память. Проукраинские митинги в “шевченковские дни” за пять лет оккупации ушли в подполье.

13. Сегодня в Киеве прошла акция солидарности с крымчанами

P.S. 9 марта 2014 года шел 18-ый день оккупации Крыма. В Кремле к тому моменту уже нарисовали все нужные им цифры грядущего “референдума”, а жители Крыма отчаянно продолжали верить в то, что оккупации не случится, что вот-вот этот кошмар закончится, завезенное быдло увезут назад в залесские мухосрански, а мы продолжим строить новую страну. Кошмар не закончился по сей день. Сегодня хочется оказаться среди своих единомышленников, которые в 2014 году не боялись петь “Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці” в окружении армии агрессора и пособников нацистского режима путина…

Симферополь. 9 марта 2014 года.

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