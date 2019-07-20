1. Трасса Симферополь-Николаевка. Скорая помощь ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками, а водитель дополнительно просил по громкоговорителю уступить дорогу. Но Крым оккупирован и превращен в военную базу… Военный автобус оккупантов карету скорой не пропустил, сбив машину с медиками, которые ехали спасать чью-то жизнь. Многие жители Крыма в очередной раз крайне негативно отозвались об ихтамнетах

2. Суд в Херсоне продлил арест Степану Резунику, которого повязали, когда он выехал на материк, чтобы оформить загранпаспорт Украины для последующей работы в странах ЕС. В 2014 году Резуник участвовал в “самообороне”, имеет грамоту от оккупантов. Чтобы коллаборанту было чуток веселей, на заседание суда пришли участники АТО/ООС — бойцы батальонов “Айдар”, “Херсон”, “Донбасс”, ДУК “Правый сектор”. Подозрение заочно предъявили и жене Резуника — лютой ватнице и любительнице “наваросии” Ирине Резуник, которая бегает теперь по пропагандонам в Крыму и слезно скулит, что “мы нивинаватыи”, а грамоты “за активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя” можно купить в любом военторге

3. Спустя полгода инвалид из оккупированного Джанкоя Игорь Никитенко узнал, что в возбуждении уголовного дела по факту его избиения на приеме у “депутата” Госдуры Михаила Шеремета отказано. Сам отказ, как оказалось, был вынесен еще месяц назад: “Это решение означает, что чиновникам можно безнаказанно бить инвалидов и ничего за это не будет”, — прокомментировал потерпевший Никитенко, у которого после избиения оккупанты искали в квартире “украинский след”, чтобы еще и посадить

4. Компания МТС, которой в Крыму типа “нет”, сообщила жителям Крыма о значительном подорожании тарифов в “домашнем регионе” (Крым) с 30 июля. Ха, а некоторые ватники все еще свято верят, что уже и роуминг отменили, как обещали. В соцсетях матюкаются, а представитель МТС везде, где заходит речь об их компании, как сраный веник, всем отбрехивается — “нас в Крыму нет”. Кстати, Украина на шестом году войны так и не ввела санкции против компании МТС

5. “Скажу вам из своих наблюдений, что очень многие крымские учителя и преподаватели вузов с тоской вспоминают украинские времена. Как оказалось, это были их лучшие годы. До аннексии у преподавателей вузов были регулярные поездки за границу, обмен опытом, международные конференции, иностранные студенты, гранты от международных фондов… Теперь в крымских учебных заведениях царит атмосфера раздражения, уныния и горькой обиды. Даже сторонники “Крымнаша” прикусили языки, осознав, что принесла полуострову “родная гавань”. По ссылке прочтите мнение крымчанки о том, как оккупанты убивают систему образования и выкидывают людей на улицу

6. В Армянске снова неспокойно: “Вчера были выбросы? Ночью воняло сильно, а утром горло першит”, “Я открою вам секрет — эти выбросы бывают периодически на протяжении 50 лет!”, “Не трындите, такой катастрофы, как сейчас, никогда не было еще. Были мелочные — сейчас глобальные. Или Вы пытаетесь поколебать и усыпить бдительность населения? Через некоторое время это может вылезти в большие серьезные болячки”, “Весь город в дыму был вчера”, “Были вчера, вонь стояла жуткая”, “Так в прошлом году всё и начиналось. Только официально это зафиксировали и признали в конце августа”, “Да, было, и очень сильно”, “А еще нет жары ночью. Готовьтесь”, “И если кто скажет, что нет, плюньте в глаз ему! Приборы давно должны быть установлены, но их нет. Сегодня звонили из приёмной Совмина, рассказал им обстановку, обещали доложить начальству. Я Аксёнову писал”

7. В Севастополе в разгар несезона оккупанты закрыли несколько наиболее посещаемых военных музеев города — музей Черноморского флота, Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве и музейный комплекс “Михайловская батарея”. Представитель музея Черноморского флота, видимо, не читав бравых рапортов Гоблина о туристическом буме, проскулил: “Посещаемость упала, в этом году и так мало туристов. В последнее время даже из детских лагерей перестали привозить экскурсии”. Оккупанты потребовали закрыть музеи, потому что в них не было онлайн-касс. Когда музеи снова откроются, неизвестно

8. В 2012 году, за два года до начала оккупации, из Никитского ботсада убрали бюст Ленина. Оккупанты подали в “суд”, который решил, что “перемещение бюста Ленина нарушает ст. 56.2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ “Об объектах культурного наследия”, и постановил вернуть Ленина на место. Ботсад против, т.к. “бюст Ильича не является частью композиции”. Будут подавать кассационную жалобу. Дна нет

9. На Бородина — одном из самых густонаселённых районов Симферополя — закрылось ещё одно отделение Генбанка — за нерентабельностью. Во втором отделении банка на Бородина скопилась очередь в 20 человек, потому что из трёх операторов — один в отпуске, второй на обеде и только третий ведёт приём. В кассу — вторая очередь. Отстояв 50 минут к оператору и почти столько же в кассу, подумалось, что до оккупации очередь в три-четыре человека уже казалась огромной. При этом банков было огромное множество. Выбирай — не хочу! А тут их всего два — Генбанк и РНКБ — и при этом они постоянно сокращают свои отделения. На моей памяти за последние два месяца это уже четвёртое. Как же классно они процветают! Блеск!

P.S. Завершу выпуск сообщением пропагандона из Ялты Сергея Сардыко, который радостно встречал оккупантов, но разочаровался реальной версией россии, которая сильно отличается от широко разрекламированного телевизионного варианта: “ЯЛТУ ЗАХВАТИЛИ ПИРАТЫ. Я долго размышлял над тем, что же случилось с нашим любимым городом. Что такого произошло, что он стал каким-то чужим многим его жителям. Почему город стал неухоженным. Многие жители имеют проблемы с медицинскими услугами. Растаскиваются на куски последние земли. А главное, невозможно у нас добиться справедливости. Это уже предел. Человек устроен так, что может терпеть голод, холод, но вот несправедливость терпеть не хочет. Ну, и пришел к выводу, что ГОРОД ЗАХВАТИЛИ ПИРАТЫ. В нашей моральной и православной стране справедливость всегда была главным критерием власти. А у пиратов какая мораль? И дело даже не в том, что пираты привыкли все захватывать. У пиратов начисто отсутствует понятие справедливости. А разве пираты когда-нибудь улучшали захваченный город? Кто-то знает в истории такой случай? Нет. Пограбить — это да!”

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