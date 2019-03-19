1. Пять лет назад россия официально аннексировала Крым. В этот же день, 18 марта 2014 года, оккупанты убили Сергея Кокурина — прапорщика из автоматов расстреляли российские военные, которые ворвались на территорию картографического центра в Симферополе. Картографический центр штурмовал диверсионный отряд, которым командовал Игорь Гиркин. Через две недели Кремль перебросил Гиркина с ихтамнетами в Славянск, где также развязали войну

2. Пять лет назад, 18 марта 2014 года, состоялись похороны Решата Аметова, который был похищен и зверски замучен т.н. “самообороной Крыма” за одиночный пикет против оккупации

3. Оккупанты оштрафовали первого жителя Крыма за наличие украинского гражданства, и заставили его подписать “объяснительную”, в которой он “раскаивается”. Напомню, все жители Крыма являются гражданами Украины, включая гоблинов-поклонских

4. Жители Керчи в честь пятой годовщины оккупации поговорили о процветании: “Что творится с нашим легендарным заводом ЗАЛИВ? Зарплата упала, люди массово увольняются! Что будет дальше???”. Ответы: “Год заказов нет”, “Дальше-Больше!”, “Встретил знакомого. Все работают за копейки. Зеленодольцы, походу, совсем завод угандошили”, “А что, где-то в Керчи по-другому?”, “Доведут до 54 года и вернут”, “Пора забыть, что в Керчи такое предприятие существует”, “Зато Крым наш”, “Закроется”, “Иди завтра (прим — 18 марта) на площадь. Там тебе расскажут, что это тебе все привиделось. На самом деле-то, все зашибись”, “А как же рассказы, как при россии завод расцвёл? Пиздошь?”, “Чем дальше в лес, то есть в россию, тем толще партизаны. Залив не один такой, а рыбный порт — жесть”, “Это не только с "ЗАЛИВом"…”, “Я уволилась с Залива! Вот и всё!”

5. Севастополь понял видовую разницу между людьми и свинопсами: “Горы мусора растут в Крыму с ужасающей скоростью. Заметила, что когда к нам приезжали украинцы, то такой свалки не было. Они тоже жарили шашлыки (прим — на Солдатском пляже), но они собирали мусор в пакеты и вывозили в контейнеры в город”

6. Бизнес не дышит, рекламные площади не нужны, рекламировать нечего. Продолжаем тему рекламных баннеров в Севастополе, которые не меняют месяцами

7. Российская система КИВИ признала Крым ошибкой: “QIWI прекратил отправку пластиковых карт в Севастополь и Крым. Официальный ответ компании: к сожалению, доставка пластиковых карт QIWI в Крым не осуществляется в связи с тем, что у нас отсутствует техническая возможность в соответствии с правилами международных платежных систем. Правила и ограничения Международных Платежных Систем мы не имеем права комментировать”

8. Крым — раися? Расскажите это PayPal или любому раискому банку. На севастопольском форуме ватники описывают свои муки от невозможности из-за санкций использовать систему PayPal

9. В российской Самаре к пятой годовщине оккупации Крыма установили большие светящиеся буквы “КРЫМ НАШ”. Комментарии жителей города в основном такие: “Это у кого кукушку совсем сорвало?”, “Крымчане не любят эту фразу”, “Ого, как пенсии светятся в темноте”, “Действительно, стыдно”, “Днище”, “Вообще с ума посходили”, “За страну стыдно”, “Сейчас все деньги в Крым, а мы с большим, большим Х…М”, “Вата радуется”, “Уберите нах*й это уеб*ще, не позорьте Самару”, “НАМ КРЫШ”, “А зачем это, или только очухались, что Крым отжали, и на радостях выставили вот это?”, “Крым наш, а ты, простой гражданин россии, соси лаваш!”, “Ещё и заставляют регионы типа праздновать. Да идите вы на куй”, “Стыдоба”, “Провоцируют, как могут. Мне вот вообще этот Крым не усрался. Хохлы-подлизы ради газа сьеб*лись с Украины, вот и все, зато сколько бабла ушло туда с нашего бюджета”, “Только идиоты могут радоваться тому, что на них повесили лишнюю обузу, которую содержат за счёт россиян”. Холодильник продолжает побеждать телевизор

10. Путин запустил в эксплуатацию две ТЭС в Крыму и снова пообещал, что теперь с электричеством проблем не будет. Это он уже обещал, когда запускал энергохвосты, которые отваливаются до сих пор. И еще раз привет немецкому Сименсу, который поставил турбины для ТЭС в обход санкций

11. В честь приезда путина весь центр Симферополя оккупанты очистили от людей и машин В город автобусами завезли быдло с российской символикой, которое на вечернем концерте будет изображать счастливых крымчан На улицах появились военная техника, ограждения, а в центре закрыли все учреждения, включая общественные туалеты

12. Керчь. Мелочи в оккупации — совсем не мелочи: “Только что мимо прошел седовласый мужчина в новёхонькой форме олимпийской сборной Украины. Слева на руке — флаг, справа — герб, на спине — Ukraine. Приятно для глаз в эту пору здесь”, “Кто-то не поймет, о чем это. Но для нас в оккупации даже сочетания этих двух цветов — это как глоток чистого воздуха”

13. Шестую весну встречаю не с новыми планами, идеями, проектами, а с вопросом “ну, и какое днище мы пробьем в этом году?”.

14. Ненавижу этот день, эту страну, эту “атмосферу” вокруг. Так же ненавижу, как и 5 лет назад!

15. 5 лет в оккупации. Рано или поздно сдохнет путин, русня повторит судьбу совка, а я в одно прекрасное утро проснусь в свободной Украине.

16. Эти журналисты своими глазами видели аннексию Крыма. Послушайте их воспоминания

P.S. Крым стал местом преступления не только режима путина, но и подавляющего числа россиян. Издание Bloomberg посчитало, что за пять лет аннексии Крыма экономика россии потеряла около 150 млрд долларов, и эта цифра будет только расти, как будет расти и недовольство россиян всем, что связано с Крымом. Увидев сегодня табличку “Санитарный день” на симферопольском общественном туалете, который закрыли в честь путина, я подумал, что и после деоккупации нужно будет провести не один санитарный день в масштабах всего Крыма, чтобы навсегда избавиться от грязи и паразитов.

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