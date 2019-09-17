1. На первой пресс-конференции освобожденного украинского активиста из Крыма Владимира Балуха в Киеве 16 сентября показали видео, сделанное в российской колонии, на котором украинец рассказывает об избиениях и пытках, применяемых к нему оккупантами: “Физическое насилие началось с первых секунд приезда сюда, в ИК-4 (прим — колония в городе Торжок Тверской области). Здесь, на территории колонии, во время приёмки, был избит. Их там было много. Человек 10, минимум — 8. Били сзади, я лицом к стене стоял… Кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, почек, по голове сзади. Я находился лицом к стене, растянутый до дикой физической боли… После этого раздели догола, дали робу, которую нельзя застегнуть, сказали заправлять в трусы штаны. И на карантин после этого. А уже на карантине придумали нарушения, ШИЗО… Мне объявили 15 суток ШИЗО за то, что я якобы не поздоровался с сотрудником администрации… Угрозы физического насилия присутствуют на каждом шагу”. До этого Балуха пытали в СИЗО в российской Твери, куда его доставили из Керченской колонии: “Жесткое физическое насилие применялось в Твери в СИЗО-1. 15 марта — в день, когда я прибыл. Это были пытки с угрозами сексуального надругательства, тоже был ШИЗО, придуманные взыскания… Избиения, наволочка на голову, поливание водой, электрошокер, битье по всем частям тела — по пяткам, по ногам, по ушам. Цель может быть только одна: сломать человека морально, подчинить, унизить, заставить чувствовать мразью, что ты полностью в их руках и ничего сделать не можешь”. Адвокат Балуха Дмитрий Динзе добавил, что его подзащитного за время нахождения в колонии Тверской области “сделали гражданином россии”, выдав крымчанину соответствующие аусвайсы

2. Яны-Капу (Красноперекопск) вчера вечером снова задыхался: “Ребят, что в городе за вонь и дымка? Возле бромного завода дышать вообще невозможно. Воняет чем-то непонятным. Или опять свалка горит?”, “Да-да, вот минут 5 назад вонь в квартире — ужас. Перло то ли сера, то ли бром”, “(Пишет очень упоротый ватник, который живет в Армянске) Я вчера охренел у вас. Нельзя у вас долго находиться. Видать, и к нам в накопитель вашу хрень сливают, а мы на Титан гоним”, “Дышим, блин, свежим воздухом. Представляю, что там в легких оседает”, “На Первушина тоже аж глаза режет”, “Каждый вечер такая вонь! 8-ой микрорайон — дышать нечем!”, “Похоже на запах горелой резины или пластмассы, или чего-то химического. Не знаю, но дышать нечем!”, “Как и предыдущие дни. Жди першения в горле”

3. В Крыму в воскресенье, 15 сентября, большая колонна оккупационной военной техники, включая ракетные комплексы на базе тягачей “Ураган”, прошла в сторону Щелкино

4. Министерство нападения оккупантов проводит очередные масштабные военно-террористические учения на полигоне Опук в аннексированном Крыму. “По тревоге подняли около 3 тысяч военнослужащих”

5. Евпатория. В воскресенье детки прекрасно отдыхали… С оружием в руках. Прошу Прокуратуру АРК проверить деятельность “клуба “Патриот” и принять меры к причастным к милитаризации юных украинских граждан

6. В Севастополе 15 сентября оккупанты открыли выставку картин о войне на Донбассе, которую сами же и развязали. На картинах изображены боевики, которые, в том числе, ликвидированы по указанию Кремля. Эпично, конечно. Художник — рашист Алексей Крюков.

7. Процесс “озаборивания” аннексированного Крыма не останавливается ни на минуту. Крымчане в соцсетях выкладывают фотографии новых ограждений и комментируют: “Это не безопасность, это как минимум неудобство для горожан, а в случае аварии или теракта — это западня, из которой проблематично выбраться”, “Боже! Неужели у нас был плохой автовокзал??? И терактов никогда не было. Куда мы попали и что с нами делают?”, “Не хватает колючей проволоки и электричества по ней, но, я думаю, это следующий этап”, “Это чтобы люди не смогли убежать в случае теракта?”, “Идиотизм переходит все границы”, “Идиотизм процветает нынче во всем, и нет ему предела и конца! ДБ!”, “Зазаборье-зазеркалье”, “Изуродовали площадь вокруг автовокзала. Впрочем, это произошло во всех городах”, “Дурдом. От каких это страшных врагов делается, а?”, “По-моему, они себя от нас пытаются обезопасить, за наш счет”, “У страха глаза велики”, “Город в клетке”, “Был город (Севастополь) воинской славы — чистый свободный, белый! А стал — город серых заборов, ограждений, всяческих запретов и наглых охранников!”, “Вот так. Один день не выйдешь из дома, и не заметишь, что вдруг вырос новый забор, вернее, заборище!”, “Еще один признак нынешнего Крыма — заборы. Они теперь везде: на трассах, у моря, на прибрежной полосе. Они там, где раньше их не было. При Украине Крым умудрялся в чем-то жить сам по себе, наше южное разгильдяйство делало все доступным для всех. Нет, заборы были, но не в таких количествах. Видимо, северные россияне настолько осточертели друг другу и настолько в них силен страх за свое имущество, что они хотят отгородиться — огородить свой кусочек Крыма, и плевать, что там за забором. А за забором — мы, все остальные. Охренеть… И они отгораживаются. И поэтому в Крыму теперь почти везде заборы, даже детские площадки отгорожены. Б — безопасность. С — страх. Все это выглядит отвратительно”, “В зону строгого режима ЮБК превратили не заборы, а референдум в 2014-ом”.

Новости Россия сокращает финансирование Донбасса

8. Количество абитуриентов из аннексированного россией Крыма и оккупированной россией части Донбасса, поступающих в украинские вузы, ежегодно увеличивается, несмотря на “усилия российской пропаганды”, сообщил бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. На сегодняшний день более 3,5 тысяч абитуриентов с оккупированных территорий учатся в высших учебных заведениях свободной от рашизма территории Украины. Цифра не окончательная, поскольку вступительная кампания 2019 года заканчивается в 20-х числах сентября

P.S. К сожалению, буквально только что появились печальные известия: “Внимание!!! Нашли Эюпова Эйнара Шевкетовича, но, к сожалению, завтра, 17 сентября 2019 г., ДЖЕНАЗЕ (прим — похороны)!!! Прошу у Аллаха стойкости и терпение для родных и близких! Напомню, что 6 августа 2018 г. Эйнар ушёл из дома утром и примерно в 11-12 часов дня пропал со связи, и так до сегодняшнего дня о нем не было известно ничего! Нашла его женщина, которая посла коз в лесу Бахчисарайского района с. Залесное. Были только одежда и останки не всех костей!”, — сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев. Эйнар Эюпов был похищен последним. Ему было 20 лет. Судьба еще 16-ти человек, среди которых 12 — крымские татары, остается неизвестной. Соболезную близким и друзьям…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал