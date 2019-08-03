1. В отношении журналистки телеканала АТR Гульсум Халиловой в Крыму начато уголовное преследование. Журналистку, которую оккупанты обвиняют в “участии в незаконном вооруженном формировании”, заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Решение выносили т.н. судьи Денис Диденко и Юрий Гриценко. Гульсум Халилова о деле против нее узнала из соцсетей. Четыре года назад журналистка выехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины

2. Оккупанты повторно отказали в регистрации украинского православного прихода в Крыму: “Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви ни в каком виде на территории Крыма быть не должно”, — прокомментировал архиепископ Климент

3. SOS! В ходе т.н. “реставрации” полностью уничтожена вся черепица на крыше Главного корпуса Хансарая!

4. Место выброса нечистот в Голубой бухте Севастополя видно даже из космоса. На глубине 36 метров произошёл прорыв трубы глубоководного выпуска КОС “Южные”, из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе

5. Оккупанты заявили, что орошаемых в Крыму всего 15 тысяч гектаров земли. До оккупации, которая повлекла за собой водную блокаду, орошалось 450 тысяч гектаров, что в 30 раз больше! При этом оккупанты продолжают настаивать, что вода, которую недавно просили у Зеленского, Крыму не нужна

6. Тысячи дачников в Бахчисарайском районе оккупанты оставили без воды. Люди не могут ни приготовить еду, ни помыться, ни полить огороды. Оккупанты говорят, что у людей долги, но те свои счета оплачивали вовремя. О водоциде Скабеевы-Киселевы будут скулить?

7. В Фейсбуке завязался диспут по поводу водной катастрофы между кизяком из Симферополя Сергеем Акимовым и пропагандонам из Ялты Евгением Гайворонским. Оба наелись гавани по самые закрома. Гайворонский написал: “Крым — это Украина. О чем-то говорить можно только после деоккупации. Россия, вон из Крыма!!!”. На что Акимов ответил: “Вы же умный человек и понимаете, что то, что Вы говорите, так быстро не решается. Сейчас все жители Крыма — заложники ситуации”. Полностью прочтите по ссылке h

8. В оккупированных россией Армянске и Яны-Капу (Красноперекопске) крымский Гидрометцентр зафиксировал повышенное загрязнение воздуха вредными веществами

9. Очередной пляж и прибрежную территорию оккупанты обнесли забором с колючей проволокой. На этот раз досталось красивейшей бухте Ласпи. Не обошла беда стороной и мыс Сарыч, где под охраной полицаев режима идет строительство элитных коттеджей.

10. Севастополь. Жители города-геморроя стремительно догоняют в русофобстве ялтинцев: “Засирают и продают наш Крым, как могут. Очень жаль”, “Ужас. Куда можно забраться — невозможно купаться. А вот в Ласпи вообще забором огородили подход к морю. Хороший пляж теперь принадлежит МО рф, а все остальные вынуждены купаться на камнях на маленьком пяточке! То ли еще будет. Россия — щедрая душа!!!”, “Теперь у нас и камни с неба, и говно в море, и заборы на воде. Класс. Вот это да, круто. Я об этом мечтал. Ура”

Новости Большая война может произойти

11. “Укомплектованность медицинских организаций врачами составляет 80,4%, а количество штатных единиц водителей карет "Скорой помощи" — только 85% от необходимого”, — сообщили оккупанты. Что-то бегут врачи от обещанных предателям в 2014 году российских зарплат. Напомню, с 15 июля в Евпатории отменили плановые операции из-за отсутствия анестезиологов. Кроме того, крымчане отмечают, что даже текущая “укомплектованность” (школ, детских садов, больниц, поликлиник и т.д.) достигнута за счет понаехавших

12. Симферополь обсуждает вчерашний пожар и эвакуацию в ТРЦ “Меганом”: “Почему в россии все горит неимоверно и постоянно? Ну, ведь не горели мы раньше, лет 5 назад. Меганом строился давно и был замечательный! При раше его стали зачем-то переделывать, расширять, наделав каких-то лабиринтов, а качество продукции ползет почему-то вниз неимоверными темпами. Как-то стремненько и страшненько становится с переменами за последние годы”, “Раньше, малая, вы были свободными и жили в иной стране! А сча — готовь вазелин и огнетушитель”, “Для меня тоже загадка. То горит, то чума, то еще хера какая-то. Как раньше без этого гемора жили и на площадь без ментов и рамок на концерты ходили, и, мля, все хорошо было”, “Комментарии один лучше другого”

13. Киселев в Массандре присматривал, что бы свиснуть хорошего в подвалах… А все уже и так сперли… До него

14. “Нужно было тогда, в 1941, всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня” — вот так запел Зубков на шестом году войны. А какого же ты тогда в 2014-ом Крым ФАШИСТАМ отдавал?

15. Оккупанты через говорящую голову коллаборанта Сергея Цекова предложили Украине, против которой шестой год ведут войну, альтернативу НАТО: “Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее. Для этого надо полностью восстановить свое членство в СНГ и начать консультации по вступлению в структуры, создаваемые дружественными государствами, это, прежде всего, ОДКБ. Это спасло бы Украину от саморазрушения, которое происходит и сегодня”. Уровень цинизма кремлевских мразей не имеет границ

16. А тим часом в Криму 1965-ий день поспіль валять каменюки з неба.

P.S. “Пока российский телевизор рассказывает, как хорошо живется на Руси, действительность шарахает по голове. Тех, кто сразу не принял новый "режим", подобные открытия российской "Америки" не удивляют, они и так ничего хорошего от оккупантов не ждали”.

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