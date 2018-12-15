По словам крымчан, жизнь в Крыму ухудшается.
Насколько крымчане остаются далеки от России, понять это можно не только из проскальзывающих украинских слов в их речи, но и из таких курьёзных эпизодов.
Ёлочный базар.
Спрашиваю продавца:
- "Откуда ёлки?"
Машинальный ответ:
- "Пятьсот рублей!"
Повторяю вопрос:
- "Откуда они?"
Ответ:
- "Из ПеМзы!"
И снова переспрашиваю"
- "Из ПеМзы!"
Ушёл смеясь)
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И ещё одна история из недавнего.
Женщина жалуется, что её мужу, работнику порта, уже на неделю задерживают зарплату. Отметила, что задержки в один день заканчивались проверками прокуратуры раньше, теперь вот неделя и ничего. Сказала, что слышала о том, что в другом порту есть задолженности за несколько месяцев.
Но администрация себе начислила уже, работникам сказали ожидать.
При всём этом новые директора, назначенные из России, привезли с собой по три советника.
В канцелярии вместо трёх, реально работающих человек, числится десяток.
Порты Керчи затухают.
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