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Art Zed
Art Zed
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Крымчане остаются далеки от России

2.1т

По словам крымчан, жизнь в Крыму ухудшается.

Насколько крымчане остаются далеки от России, понять это можно не только из проскальзывающих украинских слов в их речи, но и из таких курьёзных эпизодов.

Ёлочный базар.

Спрашиваю продавца:

- "Откуда ёлки?"

Машинальный ответ:

- "Пятьсот рублей!"

Повторяю вопрос:

- "Откуда они?"

Новости
Новости Крымнаша. Оккупанты в любой момент могут превратить Крым в зону активных боевых действий

Ответ:

- "Из ПеМзы!"

И снова переспрашиваю"

- "Из ПеМзы!"

Ушёл смеясь)

--------

И ещё одна история из недавнего.

Новости
Новости Крымнаша. В Крыму невыносимо смердит Россией

Женщина жалуется, что её мужу, работнику порта, уже на неделю задерживают зарплату. Отметила, что задержки в один день заканчивались проверками прокуратуры раньше, теперь вот неделя и ничего. Сказала, что слышала о том, что в другом порту есть задолженности за несколько месяцев.

Но администрация себе начислила уже, работникам сказали ожидать.

При всём этом новые директора, назначенные из России, привезли с собой по три советника.

В канцелярии вместо трёх, реально работающих человек, числится десяток.

Порты Керчи затухают.

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Тема
Аннексия Крыма
Теги
Крымский мостКрымНовости Крыма
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередной родственник бандеровца. Да ты писал что пролеты автомобильного моста не сошлись. Как там дела на мосту.
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