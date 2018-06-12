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Крым засыхает: главная водная артерия полуострова превратилась в свалку

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Участок Северо-Крымского канала на окраине Армянска в аннексированном Крыму густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.

Как сообщают "Крым.Реалии", местные дачники и садоводы рассказали, что после того, как вода перестала поступать из материковой Украины по каналу, сады без полива усыхают, дачные кооперативы приходят в запустение.

"Вода была – было все, был порядок. Цвели сады, хватало овощей, хватало фруктов, а сейчас вода только в частном секторе, и то – там питьевой водой люди поливают. Это тоже не дело", – возмущается один из местных жителей.

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Совсем без питьевой воды Армянск не остался, ее по трубопроводу подают из двух близлежащих артезианских скважин, но вода в них истощается, жалуются дачники.

Крым.Реалии

Крым.Реалии

Напомним, накануне в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Крым, который жил за счет воды, поступающей с материковой Украины, полностью засыхает, и остановить этот процесс оккупантам не удастся.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
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