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14 декабря • обновлено в 11:52
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Крым "загибается": появилось реальное видео из оккупации

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Жители Крыма признались об экономическом упадке, который наступил после аннексии полуострова Россией.

Местные сняли на видео полностью разрушенный оккупантами один из цехов молокозавода в Евпатории. Ролик опубликован в Twitter "Крымская Жужелица" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Процветание в гавани. Раньше здесь производили вкусные молочные продукты, но завод был закрыт. Теперь благодаря рашистським "освободителям" на полках супермаркетов есть масло i сыр из пальмового масла, намного вкуснее, полезнее и питательнее", – с иронией подчеркнули в сообщении.

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Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

twitter.com/crimea2042

Как отметил автор видео Василий Самойлов, территория завода, расположенного в самом центре города, находится в запустении с 2014-го года. При этом ее все еще контролирует охрана с собаками.

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

twitter.com/crimea2042

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

twitter.com/crimea2042

"Процветание, как и на одной территории", "Оккупирована... Через 4-5 лет не узнаете Крым! Кому же хотелось деньги вкладывать в непонятно что", "В Крыму питьевой воды нет в большинстве северных и восточных районов, так откуда взяться молоку?! Еще кто-нибудь рассказал бы, на каком сырье работает Джанкойский молокозавод!", Продавайте свою продукцию в Европу… Или она у вас не конкурентоспособная?" – прокомментировали кадры пользователи.

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

twitter.com/crimea2042

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

twitter.com/crimea2042

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма

twitter.com/crimea2042

Скриншот

Скриншот

twitter.com/crimea2042

Скриншот

Скриншот

twitter.com/crimea2042

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Керчи в аннексированном Крыму пожаловались на загрязненное Черное море, которое покрылось маслянистыми пятнами.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
видео
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Комментарии
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну что, cыкyны-cкакyны, успели просмаковать фразу об развале Россией Крыма? А теперь вишенка на торт: Это фотки 2016 года. Именно тогда руководство приняло решение, что государство не будет выделять деньги на восстановление этой рухляди, которое кстати? принадлежит частному лицу, а не государству. И что выгоднее построить новое современное предприятие, чем восстанавливать эти руины. Заметка в новостях Крыма от 08.06.2016 года https://crimeapress.info/molokozavod-v-evpatorii-ne-podderzhat/ Ну что ж дeбилы, можете скaкать дальше.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Строит свои умозаключения на видео заброшенного предприятия снятого неизвестно когда и неизвестно кем это уже не "ниже плинтуса", это хуже и позорнее, но есть "смягчающее обстоятельство" - это укр.Сми
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кирик вадим
кирик вадим
Евпаторийский молокозавод закрылся в сентябре 2014 года из за долгов по зарплате Так что не нужно лгать про Украину, якобы он закрылся до 2014 года
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