Крым "загибается": появилось реальное видео из оккупации

Жители Крыма признались об экономическом упадке, который наступил после аннексии полуострова Россией.

Местные сняли на видео полностью разрушенный оккупантами один из цехов молокозавода в Евпатории. Ролик опубликован в Twitter "Крымская Жужелица" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Процветание в гавани. Раньше здесь производили вкусные молочные продукты, но завод был закрыт. Теперь благодаря рашистським "освободителям" на полках супермаркетов есть масло i сыр из пальмового масла, намного вкуснее, полезнее и питательнее", – с иронией подчеркнули в сообщении.

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма twitter.com/crimea2042

Как отметил автор видео Василий Самойлов, территория завода, расположенного в самом центре города, находится в запустении с 2014-го года. При этом ее все еще контролирует охрана с собаками.

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма twitter.com/crimea2042

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма twitter.com/crimea2042

"Процветание, как и на одной территории", "Оккупирована... Через 4-5 лет не узнаете Крым! Кому же хотелось деньги вкладывать в непонятно что", "В Крыму питьевой воды нет в большинстве северных и восточных районов, так откуда взяться молоку?! Еще кто-нибудь рассказал бы, на каком сырье работает Джанкойский молокозавод!", Продавайте свою продукцию в Европу… Или она у вас не конкурентоспособная?" – прокомментировали кадры пользователи.

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма twitter.com/crimea2042

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма twitter.com/crimea2042

Евпаторийский молокозавод после оккупации Крыма twitter.com/crimea2042

Скриншот twitter.com/crimea2042

Скриншот twitter.com/crimea2042

Окупована Євпаторія. Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, але завод було закрито. Тепер завдяки рашистським "визволителям" на полицях супермаркетів є масло i сир з пальмової олії, набагато смачніші, корисніші і більш поживні.https://t.co/PzWf5rIHpX pic.twitter.com/RbyLMNeRoD — Крымская Жужелица (@crimea2042) 13 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Керчи в аннексированном Крыму пожаловались на загрязненное Черное море, которое покрылось маслянистыми пятнами.

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