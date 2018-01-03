Что можно говорить с точки зрения имеющихся тенденций в Крыму, и как они будут развиваться в дальнейшем. На протяжении без месяца четырех лет оккупации Крым развивался в определенном алгоритме, который оккупантами был задан еще в момент начала оккупации - развитие военной базы и все те последствия, которые с этим связаны.

Наша организация, "Майдан иностранных дел" в своих публикациях и выступлениях, неоднократно на протяжении всех этих четырех лет говорили о том, что туризм и военная база – это несовместимые вещи. Категории антагонисты. И теперь можно с уверенностью говорить о том, что это так. При этом речь идет не только о туризме, а в целом об экономике Крыма и соответственно о полной деградации крымской экономики, всего социально-экономического пространства в оккупированном Крыму. Падение качества жизни крымского населения.

Чем отличался 2017-й год? Как итог 2017-го можно говорить о том, что, во-первых, это был год, в котором очень ярко проявилась деградация системы здравоохранения в Крыму.

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Во-вторых, это год начала ликвидации права собственности, с точки зрения прав частной, индивидуальной собственности человека, домохозяйства. Если за предыдущие три года оккупации в основном оккупанты экспроприировали государственную собственность Украины или частную собственность, но только лишь в плоскости бизнеса: малого - разрушения рынков, ликвидации мелких частных предприятий; среднего, крупного – экспроприации крупных предприятий, санаториев, так называемой национализации с попытками перепродажи в дальнейшем. Все это мы наблюдали.

В 2017-м году наступил следующий этап:

- Это отъем частного жилья под интересы оккупантов, и эти все интересы связаны как раз-таки с развитием военной базы и в том числе инфраструктурными проектами, которые должны обеспечить жизнедеятельность военной базы.

- Отъем земельных участков. Больше всего это проявилось в районах строительства Керченского моста, трассы Таврида и в Севастополе, где создан центр военной базы оккупантов, где штаб, управление и все остальное.

В-третьих, по сути, в Крыму ликвидировано право на труд в том понимании, в котором понимаем его мы, в котором его понимают в западной цивилизации. Когда люди имеют равные базовые условия на труд, а дальше уже в рамках конкуренции, в зависимости от компетенций, которые человек приобрел за время своей жизни.

Почему мы говорим о том, что в Крыму это уже произошло? 2017 год показал, что приоритетом при предоставлении более высокооплачиваемых рабочих мест имели люди, которых в нарушение международных норм, международного гуманитарного права переселяли с материковой части России в оккупированный Крым. И более высокооплачиваемые должности, в первую очередь руководящие в местных органах самоуправления, в коммерческих предприятиях, в системе здравоохранения, в системе образования и т.д. предоставлялись так называемым сегодня в Крыму "понаехавшим", а не жителям Крыма. В том числе и за счет снижения уровня заработной платы, за счет увеличения требований к исполняемой работе (в первую очередь они связаны с дополнительной отчетностью, документоведением и т.д) для местного населения.

Т.е. создали условия, при которых уровень заработной платы не является взаимосоответствующим предъявляемым к работнику требованиям и возложенным на него обязанностям. И крымчанам в последнюю очередь с точки зрения проводимых "конкурсов" предлагались рабочие места и т.д. Приоритет для мигрантов с материковой России.

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В 2018-м году все эти перечисленные тенденции получат свое развитие, потому что задача оккупантов укреплять и развивать созданную военную базу. Задача оккупантов продолжить пока еще мягкое выдавливание жителей Крыма, граждан Украины с оккупированной территории – они им там не нужны. С точки зрения оккупантов - это потенциально нелояльное население.

Мы уже неоднократно на протяжении четырех лет озвучивали свое мнение о том, что та военная база, которую оккупанты создали и развивают в Крыму, требует 500 тысяч, максимум до миллиона гражданского населения для обслуживания этой базы. Остальное население лишнее. Оккупанты будут продолжать решать эту двуединую задачу: сократить численность населения в Крыму и заменить его на более лояльное население – материковых жителей Российской Федерации.

Все эти тенденции, направления через ухудшение качества здравоохранения, ухудшения качества образования и жизни населения оккупированного Крыма в целом, уменьшение заработных плат для крымчан, дальнейшее увеличение тарифов, увеличение налогового давления, цен – это все в 2018 году будет продолжаться. И соответственно будет развиваться уныние, страх будущего, рост недовольства теми жизненными реалиями, которые сегодня в оккупации имеют крымчане, независимо от того, к какой социально-политической группе они относятся, т.е. это были проукраинские или это были пророссийские жители Крыма, или те, которые оценивали все происходящее через качество личной жизни.

В сложившихся условиях, для приближения момента деоккупации полуострова украинской власти необходимо прекратить практику формирования ложных реальностей и пиар использования темы оккупированного Крыма. Необходимо перейти к последовательному формированию внутренней политики по отношению к оккупированному полуострову в рамках норм действующего законодательства и реализации направлений, которые определены Рекомендациями парламентских слушаний по Крыму в июне 2016 года.

С момента принятия упомянутых Рекомендаций прошло полтора года. Ни одного пункта утвержденных депутатами Верховной Рады Рекомендаций ни законодательная, ни исполнительная вертикаль власти не выполнила. Если в 2018 году отношение украинской власти к формированию внутренней политики и созданию условий будущей деоккупации Крыма не изменится – говорить о временной перспективе восстановления территориальной целостности Украины бессмысленно!