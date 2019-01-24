Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику

Каждая пятая семья в Украине сегодня не имеет детей. В общей сложности это более одного миллиона семей.

Такие цифры в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV озвучил профессор, член-корреспондент НАН Украины Вячеслав Каминский. По его словам, причины демографического кризиса лежат в социальной плоскости.

"Главный компонент – социальный. Должна быть стабильная работа, должен быть стабильный доход. Должно быть жилье, перспектива и какое-то будущее. А если этого нет, то очень сложно определиться: эта семья не хочет рожать, или они не могут иметь ребенка из-за других обстоятельств", – пояснил Каминский.

Он утверждает, что очень большая социальная составляющая присутствует даже в биологическом бесплодии. Ведь почти в каждой стране Европы есть программы поддержки для семей, которые хотят завести ребенка. И там применение вспомогательных репродуктивных технологий оплачивает государство.

"В Украине программа поощрения рождаемости была создана в 2005-2006 году и предусматривала помощь тем семьям, у которых нет детей. Тогда на это выделялось 6,6 млн гривен. Она до сих пор работает. Но количество семей, которые сейчас получают эту помощь, упало в несколько раз по сравнению с 2005 годом", – подытожил профессор.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль заявил, что демографическая проблема отпугивает от Украины зарубежных инвесторов. А Лидия Ткаченко, научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи, НАН Украины, объяснила основные причины катастрофической депопуляции страны.

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