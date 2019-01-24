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Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику

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Каждая пятая семья в Украине сегодня не имеет детей. В общей сложности это более одного миллиона семей.

Такие цифры в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV озвучил профессор, член-корреспондент НАН Украины Вячеслав Каминский. По его словам, причины демографического кризиса лежат в социальной плоскости.

"Главный компонент – социальный. Должна быть стабильная работа, должен быть стабильный доход. Должно быть жилье, перспектива и какое-то будущее. А если этого нет, то очень сложно определиться: эта семья не хочет рожать, или они не могут иметь ребенка из-за других обстоятельств", – пояснил Каминский.

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Он утверждает, что очень большая социальная составляющая присутствует даже в биологическом бесплодии. Ведь почти в каждой стране Европы есть программы поддержки для семей, которые хотят завести ребенка. И там применение вспомогательных репродуктивных технологий оплачивает государство.

Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику

"В Украине программа поощрения рождаемости была создана в 2005-2006 году и предусматривала помощь тем семьям, у которых нет детей. Тогда на это выделялось 6,6 млн гривен. Она до сих пор работает. Но количество семей, которые сейчас получают эту помощь, упало в несколько раз по сравнению с 2005 годом", – подытожил профессор.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль заявил, что демографическая проблема отпугивает от Украины зарубежных инвесторов. А Лидия Ткаченко, научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи, НАН Украины, объяснила основные причины катастрофической депопуляции страны.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Темы
Родители и детиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Теги
рождаемостьдетиУкраина
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Semenov Igor
Semenov Igor
А кто будет рожать на Украине детей, когда огромная часть украинских женщин детородного возраста трудятся в других странах по той или иной специализации....
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Какие дети в такой стране? Плодить нищету? Что эти миллионы смогут дать детям? Что показать? На каких ценностях воспитать? И дело даже не финансах. В таком " плохом" ссср по словам тн "патриотов", дети рождались. Как вы там жукова любите цитировать:"бабы еще нарожают"? Так и рожали ведь. А вот в такой независимой и самой самой не рожают. Не хотят. И почему вдруг? Не потому ли что нет будущего у детей?
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