Після того, як відео розлетілося у мережі по різним новинним сайтам у Криму у окупантів почало бомбити від злості.

Тролі пачками атакували відео у коментарях, було видно, що це цілеспрямована атака. Схоже акція справді занепокоїла Кремль, бо пригожинська агенція ФАН, афільована з фабрикою тролів написала про неї, звернувшись за коментарями до члену комітету Ради Федерації по міжнародним справам Сергію Цекову.

Виправдовування Цекова вийшли якісь недолугі.

По-перше, він сказав, що така акція "рівноцінна запису в квартирі", але чи на кожний запис у квартирі журналісти фабрики тролів починають штормити питаннями членів Ради Федерації?

По-друге, він визнав, що окупанти не можуть контролювати 100% території. Хоча це не віддалена шпоринка, а культове місце, біля Храму Сонця, головної траси біля Севастополя та Форосу.

По-третє, окупанти бояться та не знають як реагувати, намагаються з одного боку виставити таку акцію малозначущою, а з іншого - пишуть, що тепер стрьомно йти у ті гори, бо може то диверсанти і замінували там якісь стежини.

Одразу можу сказати, що волонтери InformNapalm нічого там не мінували, а якщо хтось там підірветься - це провокація ФСБ РФ, щоб залякати кримчан "українськими дрг".

Ми не підтримуємо акції терору проти цивільного населення, там залишили тільки сховані подарунки, які не становлять ризику для життя та здоров'я людей, а лише нагадують, що Крим - це Україна.

Будьте пильними, не дайте окупантам вас залякати та ошукати. Ініціативно нагадуйте окупантам, що їх силова влада на півострові тимчасова і скоро повернеться Україна. Можете покласти їм у поштові скриньки на Миколая привітальні листи українською - хай здригаються і бояться кожної жовто-блакитної стрічки, кожного прапорця та кожного слова від патріотов.

Ми разом з вами, ми поряд, наші люди є усюди.

Слава Україні!