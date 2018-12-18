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Роман Бурко
Роман Бурко
Основатель междунородной волонтерской организации InformNapalmВсе статьи автора

Крим: у окупантів бомбануло

6.6тЧитать материал на украинском

Після того, як відео розлетілося у мережі по різним новинним сайтам у Криму у окупантів почало бомбити від злості.

Тролі пачками атакували відео у коментарях, було видно, що це цілеспрямована атака. Схоже акція справді занепокоїла Кремль, бо пригожинська агенція ФАН, афільована з фабрикою тролів написала про неї, звернувшись за коментарями до члену комітету Ради Федерації по міжнародним справам Сергію Цекову.

Новости
Новости Крымнаша. Пресмыкающиеся мрази

Виправдовування Цекова вийшли якісь недолугі.

По-перше, він сказав, що така акція "рівноцінна запису в квартирі", але чи на кожний запис у квартирі журналісти фабрики тролів починають штормити питаннями членів Ради Федерації?

По-друге, він визнав, що окупанти не можуть контролювати 100% території. Хоча це не віддалена шпоринка, а культове місце, біля Храму Сонця, головної траси біля Севастополя та Форосу.

Новости
Новости Крымнаша. Изгнание бесов

По-третє, окупанти бояться та не знають як реагувати, намагаються з одного боку виставити таку акцію малозначущою, а з іншого - пишуть, що тепер стрьомно йти у ті гори, бо може то диверсанти і замінували там якісь стежини.

Одразу можу сказати, що волонтери InformNapalm нічого там не мінували, а якщо хтось там підірветься - це провокація ФСБ РФ, щоб залякати кримчан "українськими дрг".

Ми не підтримуємо акції терору проти цивільного населення, там залишили тільки сховані подарунки, які не становлять ризику для життя та здоров'я людей, а лише нагадують, що Крим - це Україна.

Новости
Новости Крымнаша. Без объявления войны

Будьте пильними, не дайте окупантам вас залякати та ошукати. Ініціативно нагадуйте окупантам, що їх силова влада на півострові тимчасова і скоро повернеться Україна. Можете покласти їм у поштові скриньки на Миколая привітальні листи українською - хай здригаються і бояться кожної жовто-блакитної стрічки, кожного прапорця та кожного слова від патріотов.

Ми разом з вами, ми поряд, наші люди є усюди.

Слава Україні!

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Автор
Роман БуркоРоман Бурко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Facebook Романа Бурко
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Мороз Виктор
Мороз Виктор
https://www.youtube.com/watch?v=56xBCPryygw Без комментариев
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Chernoknizhniy Igor, Игорек и когда же Крым по твоему разумению стал украинской землей.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Браво. Нехай російські окупанти пам'ятають - вони чужі на українській землі.
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