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"Кремлевский гонец": к Зеленскому приехал российский журналист

1.8т Читать материал на украинском

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину.

На этот раз он надеется на интервью с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "КП в Украине".

"Поскольку я человек несистемный и безалаберный, то приезжаю в Киев, прежде всего, встречаться с друзьями. В предыдущий приезд я действительно привез письмо мамы Кирилла Вышинского и передал его в Офис президента Украины, а также встретился с ним в тюрьме. Сейчас я, конечно, поинтересуюсь, что дальше с Кириллом и что передать его маме. При этом повторю: у меня много друзей, которых я не видел давно", – рассказал он.

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Также Венедиктов объяснил, почему до последнего времени пять лет не был в Украине.

"Я не ездил давно, так как не хотел провоцировать никого на домыслы, которые и тут, и там гуляют без конца: что я кремлевский гонец – госдеповский или моссадовский. Я без поручений и полномочий езжу сам по себе. Помогаю там, где могу, и не мешаю там, где не могу. Мне интересная новая властная команда, и я рассчитываю познакомиться с ними и запросить интервью, в том числе и у нового президента", – отметил он.

Венедиктов также подчеркнул, что у него не возникает проблем с пересечением украинской границы.

Алексей Венедиктов в Киеве

Алексей Венедиктов в Киеве

Twitter Венедиктова

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Венедиктов привозил личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Зеленскому.

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Персона
Алексей Венедиктов
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
а вдруг он пропагандист? исковеркает слова президента. может прислушаться к словам фейгина: закрыть все сми в украине кроме провластных и отменить все партии
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филипп филипыч
филипп филипыч
Антошин Денис, да вроде эхо москвы не такой уж и оппозиционный канал. хотя фиг знает..
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Антошин Денис
Антошин Денис
филипп филипыч, А он пропагандист. Только не кремлёвский, а госдеповский. Но таким пропагандистам граница Украины открыта. Если госдеповская дама руководит Минздравом, то и ему можно приезжать... Хотя бы
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