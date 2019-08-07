"Кремлевский гонец": к Зеленскому приехал российский журналист

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину.

На этот раз он надеется на интервью с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "КП в Украине".

"Поскольку я человек несистемный и безалаберный, то приезжаю в Киев, прежде всего, встречаться с друзьями. В предыдущий приезд я действительно привез письмо мамы Кирилла Вышинского и передал его в Офис президента Украины, а также встретился с ним в тюрьме. Сейчас я, конечно, поинтересуюсь, что дальше с Кириллом и что передать его маме. При этом повторю: у меня много друзей, которых я не видел давно", – рассказал он.

Также Венедиктов объяснил, почему до последнего времени пять лет не был в Украине.

"Я не ездил давно, так как не хотел провоцировать никого на домыслы, которые и тут, и там гуляют без конца: что я кремлевский гонец – госдеповский или моссадовский. Я без поручений и полномочий езжу сам по себе. Помогаю там, где могу, и не мешаю там, где не могу. Мне интересная новая властная команда, и я рассчитываю познакомиться с ними и запросить интервью, в том числе и у нового президента", – отметил он.

Венедиктов также подчеркнул, что у него не возникает проблем с пересечением украинской границы.

Алексей Венедиктов в Киеве Twitter Венедиктова

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Венедиктов привозил личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Зеленскому.

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