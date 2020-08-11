Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ и кого необходимо "услышать", чтобы закончить войну

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как планирует изменить ТКГ для того, чтобы остановить войну на востоке.

В интервью "Радио Свобода" он заявил, что в ТКГ планируют пригласить человека, который хорошо знает Донбасс – который жил и работал там. По словам Кравчука, важно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а не руководителей террористических формирований.

"Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей , которые там живут", – отметил Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук назвал "закрытую тему", которую нельзя обсуждать в ТКГ ни при каких условиях.