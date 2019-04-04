Кошмар "Л/ДНР": в Украине испытали сверхмощное оружие. Видео и фото

В Украине прошли испытания нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого вдвое увеличили дальность поражения цели.

Об этом заявил после завершения испытаний на военном полигоне в Одесской области секретарь СНБО Александр Турчинов. Он также опубликовал впечатляющие фото и видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Турчинов напомнил, что в 2018 году началось серийное производство ракетного комплекса "Ольха", принятого на вооружение ВСУ, управляемые ракеты которого точно поражают цель на расстоянии 70 км.

"Но наши конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня произошли очень важные испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км", – написал он в Facebook.

Ольха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Ольха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Ольха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Ольха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Ольха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Ольха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Отмечается, что в ходе испытаний проверили точность и эффективность уничтожения цели на максимальной дальности, а также были протестированы обновленные система управления, навигационное оборудование и система управления пусками.

"В кратчайшие сроки мы получили более мощную ракету, и хочу подчеркнуть, что работа наших ученых и конструкторов в рамках реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, системно продолжается", – рассказал Турчинов, отметив, что уже в ближайшее время будут разработаны ракеты этого же класса, которые смогут поражать цели на расстоянии более 200 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

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