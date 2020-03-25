Я не о русских бабушках, из популярного ролика, размахивающих бумажными веерами влево-вправо, не о попах с крестными знамениями и не об таинстве крещения.

В бесконечных разговорах о заразе, атакующей нашу цивилизацию, вообще нет вертикали. Все о чем мы говорим находится в горизонтальной плоскости и это стратегическая ошибка.

Веками люди не понимали что у эпидемий есть санитарно, дизинтерийно - горизонтальное измерение. Они были озабочены, в куда большей степени, осмыслением причин небесных кар свалившихся на их города и страны. Это конечно же была ошибка. Но они с ней справились. Заглянули в микроскопы, сообразили что существуют бактерии и стали учится выстраивать с микромиром более правильные отношения.

Но наш современник, увлекшись горизонталью, совершает куда более страшный просчет. Он, в борьбе за санитарию, совсем забыл о вертикальной стороне вопроса. О мАкромире. О том что у Вселенной есть Творец и жизнь не по Божьи, а значит и не по людски, в большей степени чем грязь и микробы, требует приведения в порядок. Безбожие - источник самой страшной дизентерии… И это , как и немытые руки - очень не хорошо…

Чистота контактных поверхностей - безусловно важная вещь. Но грязь человеческих сердец (вопрос вполне себе вертикальный) не менее критический параметр.

Я призываю, наряду с разговорами, о карантине, мытье рук, калькуляцией народа на квадратный метр в транспорте, внести в дискус вертикаль, "перекрестить" вирус. Нам стоит поднять голову к небу и задать вопрос "Почему только теперь?" Да именно этот вопрос, важно задавать Человечеству, а не привычный "За что Боже?"

"Я давно ждал что нас накажут!" - написал на днях кто то в своих заметках по поводу, атакующего планету вируса. Вот это и есть внесение вертикальной составляющей в полемику. Но, согласитесь, явление (в наши дни) весьма редкое. Когда священник, а тем более мирянин, говорит что мы, человечество, достойны наказания и десяти казней постмодернистских - это звучит как гром среди ясного и (как нам зачастую ошибочно кажется), оторванного от Создателя Вселенной, неба.

"Это нам во-первых за распространение однополых браков!" - произнес на днях один из старцев. Признаюсь я в этом не уверен.

Но не уверен только в том что это "во-первых". Разврат, во всем его разнообразии, штука не новая. Он был на этой планете всегда. Но конечно когда Содом и Гоморра становятся не просто названиями древних городов а навязываются в качестве современной культурной нормы - дело пахнет небесным керосином.

Если бы я не дай Бог, прости Господи, был бы Богом то начал бы не с однополых браков (хотя конечно они попали бы в список претензий к моему творению). Я бы послал на эту планету хвори, какие нибудь землетрясения, среднего размера цунами и всяческую саранчу с жабами, для того что бы во-первых напомнить нам о 150 тысячах детей которых мы, "цивилизованное", "гуманистическое" общество (не то что варвары из "тёмного" христианского средневековья) убиваем на нашей планете ЕЖЕДНЕВНО в очень оригинальных современных Освенцимах - материнских утробах.

150 000 убийств-абортов в день, своими собственными руками, своих же неродившихся младенцев - лично я бы поставил ( в ответ на вопрос "За что?") в графу "во-первых". Освенцим за сутки, когда коптил на полную мощность, уничтожал около 1000 человек. Мы 150 000 только детей… своих детей.. собственными руками.. за один день.. в материнском чреве. Количество убитых людей в печах Освенцима, за всю войну, - недельная норма абортов "просвящённого" человечества..

Это значит что 150 Освенцимов, прямо сегодня, работают (более менее равномерно по всему миру ) при полной загрузке. Вы правда спрашиваете "За что нас наказывать?"

Продолжая свою странную гипотезу замечу что "Во-вторых" я бы послал Чуму на оба наши дома (и на Западный и на Восточный мир) за то что каждый день, по данным ООН около 16 000 детей умирают от голода и в это же время, в два раза больше взрослых окочуриваются от хронического переедания. Вы действительно считаете что Небесам все равно и Творец будет этот наш "гуманизм" вечно терпеть?

В третьих … Сотни тысяч сирот просыпаются обнимая казенные подушки в детских домах или вонючее тряпьё в подвалах. В это же время миллионы семей тратят бешеные средства на уход за собаками, котиками, крысками и попугайчиками… А политики, в отместку своим оппонентам, запрещают иностранное усыновление из России или просто превращают таковое в огромный Бизнесс, в шабашку, по сути на крови сирот, остающихся без семей.

Как отец 33-х приемных детей, бывших беспризорных, я по данному поводу сильно нервничаю. Так что буду лучше закруглятся а то действительно наговорю лишнего.

Список под названием "За что нам все это?" - невероятно длинный. Поэтому Вирус надо "Перекрестить"… Нужно, хотя бы сейчас, начать осмысливать вертикальную составляющую нашей земной проблематики.

Где-то на пересечении горизонтальной санитарии и вертикальной совести и находится рецепт исцеления и нормализации ситуации в нашем чокнутом мире. И это далеко не только о нынешней эпидемии. Впрочем, пора заканчивать. Это ведь не воскресная проповедь, а всего лишь маленький блог, странного пастора, напоминающего человечеству что надо мыть не только руки, но и души. Дезинфицировать не только контактные поверхности, но и затертые "модерном" парадигмы. Полезно не только самоизолироваться, но ещё и катятся за все то страшное что мы (даже если и не ведая) творим.

Это проект пророческой журналистики "Другая Перспектива" Я верю что Бог здесь и Он не молчит.

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